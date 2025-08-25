CLIP: Chia sẻ bất ngờ của nữ Bí thư xã về việc livestream bán sầu riêng

Ngày 25-8, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với bà Ngô Thị Minh Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk), về câu chuyên bà livestream giới thiệu, bán sầu riêng đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Phóng viên: Điều gì đã thôi thúc bà cùng bà con nông dân lựa chọn hình thức livestream để giới thiệu và bán sầu riêng trên mạng xã hội?

Bà Ngô Thị Minh Trinh: Ở các buôn làng, để canh tác được một quả sầu riêng ngon là cả một quá trình. Chúng tôi nghĩ rằng chính quyền địa phương phải đồng hành với bà con ngay từ khi sản xuất đến khi thu hoạch, đặc biệt việc chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay rất quan trọng.

Bà Ngô Thị Minh Trinh chia sẻ với phóng viên về buổi livestream bán sầu riêng

Đối với việc sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, chúng ta vừa chạy vừa xếp hàng, vừa học, vừa làm việc và vừa điều chỉnh. Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương và sự chuyển mình của đất nước, đặc biệt là trong công tác chuyển đổi số, chúng tôi muốn đưa những sản vật của địa phương lên không gian số. Từ đó, xã Ea Knuếc tổ chức buổi livestream, trong đó Bí thư Đảng ủy xã là người trực tiếp cùng bà con nông dân bán hàng qua mạng xã hội.

Ở đây không phải để làm giàu cho một ai đó, cũng không phải để đánh bóng tên tuổi, mà để chúng ta học, học về kinh tế số. Học để thấy được những khó khăn, vướng mắc, tồn tại để đồng hành cùng với bà con tháo gỡ dần.

Phóng viên: Sau hai phiên livestream ngày 24-8, hoạt động này đã mang lại những kết quả gì?

Bà Ngô Thị Minh Trinh: Các phiên livestream đã nhận được rất nhiều phản hồi từ cộng đồng mạng và người dân trên cả nước. Thông qua buổi livestream, đã có 60 tấn sầu riêng được đặt mua. Đây chỉ là con số nhỏ so với tổng sản lượng xuất khẩu sầu riêng của Đắk Lắk nhưng phiên livestream mang đến cho khán giả trải nghiệm mua sắm trực tuyến hiện đại, minh bạch và tiện lợi. Đồng thời, sự kiện cũng là dịp để người nông dân trực tiếp kết nối với người tiêu dùng, nâng cao giá trị thương hiệu, xây dựng niềm tin, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp địa phương.

Nhận thấy những ý nghĩa của buổi livestream, một mạnh thường quân đã bất ngờ gởi tặng cho một con bò cho một hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số - người mang quả sầu riêng ngon nhất của buôn làng đến giới thiệu tại buổi livestream. Một người phụ nữ ở xã khác cũng mang 20 triệu đồng đến hỗ trợ để làm sân bóng chuyền cho bà con buôn làng.

Cũng tại buổi livestream, xã Ea Knuếc đã nhận được 3,8 tỉ từ các doanh nghiệp đồng hành, hỗ trợ để xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững.

Đây là lần đầu tiên tổ chức livestream bán hàng nên bản thân tôi cũng hồi hộp, bỡ ngỡ bởi không được đào tạo bài bản, cũng chưa làm bao giờ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng và mọi người rất hưởng ứng, đồng hành, hỗ trợ. Tôi nghĩ rằng, không có việc gì mà mình làm một lần là tròn trịa cả nên chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng trong lần sau.

Nữ Bí thư Đảng ủy xã livestream quảng bá, bán sầu riêng

Kết quả của lần đầu livestream cũng đã rất tích cực, có sự lan tỏa nhất định và có những thông điệp gửi đến người dân, những người đam mê ngành sầu riêng. Qua đó, mọi người hiểu biết thêm về ngành sầu riêng, để làm sao chúng ta không chỉ phụ thuộc vào 1-2 thị trường mà phải có nhiều thị trường hơn nữa, để phát triển ngành hàng một cách bền vững.

Phóng viên: Số tiền 3,8 tỉ đồng được các doanh nghiệp hỗ trợ để xây dựng hệ sinh thái sầu riêng bền vững, địa phương sẽ được sử dụng như thế nào?

Bà Ngô Thị Minh Trinh: Xã Ea Knuếc có đến 45% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Về quy trình cũng như các kỹ thuật canh tác thì chắc chắn rằng bà con sẽ tiếp cận chậm hơn và cũng khó khăn hơn. Các doanh nghiệp trên địa bàn xã đã thu mua sầu riêng của bà con rất lâu năm và họ muốn rằng bà con buôn làng của xã tiếp cận, ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật và ứng dụng chuyển đổi số để tạo ra sản phẩm tốt nhất.

Bà Ngô Thị Minh Trinh tiếp công dân vào sáng 25-8

Số tiền hỗ trợ thông qua buổi livestream là rất thiết thực. Chúng tôi sẽ có những cái kế hoạch cụ thể, rõ ràng và lộ trình bài bản để sử dụng vào việc ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp. Qua đó, mỗi sản phẩm người dân đưa ra thị trường phải đầy đủ nhãn mác và đảm bảo các quy định của pháp luật, đưa sản phẩm sầu riêng Ea Knuếc nói riêng và của tỉnh Đắk Lắk nói chung ra thị trường một cách bền vững nhất và tự hào nhất.

Phóng viên: Theo bà, để ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững thì cần những yếu tố gì?

Bà Ngô Thị Minh Trinh: Để ngành nông nghiệp nói chung và ngành hàng sầu riêng nói riêng phát triển bền vững thì buộc phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa "4 nhà": Nhà doanh nghiệp – nhà nông - nhà quản lý và nhà khoa học. Nếu "4 nhà" không kết hợp chặt chẽ thì chắc chắn khó được bền vững. Để một ngành hàng bền vững và giữ vững thị trường thì đầu tiên phải là chất lượng, chúng ta không nói khác được. "Nhân hiệu" tạo thành thương hiệu nên mỗi cá nhân, mỗi tập thể phải thực hiện một cách tử tế từ việc nhỏ nhất thì mới xây dựng được sản phẩm sầu riêng bền vững.

Phóng viên: Bà nghĩ như thế nào về việc xây dựng một chính quyền gần dân?

Đối với việc sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, chúng tôi cũng xác định mục tiêu ngay từ đầu là phải gần dân, sát dân và phải đồng hành cùng với người dân. Khi đồng hành thì mình mới thấy được những gì còn tồn tại, những cái gì còn vướng mắc để cùng người dân tháo gỡ.

Chỉ có sát dân thì mới thấy được những điều dân thấy. Còn nếu như chúng ta cứ ngồi trên phòng giấy hoặc là những cái văn bản chỉ đạo thì tôi nghĩ rằng sẽ khó có hiệu quả. Đối với công cuộc chuyển mình của đất nước, có rất nhiều vấn đề cần triển khai, đặc biệt là công tác chuyển đổi số. Trong khi thực tế, đối với người dân, công tác chuyển đổi số đang còn khó khăn, không phải dễ như chúng ta nghĩ.

Khi bản thân tôi là người trực tiếp đứng ra livestream, đóng từng những đơn hàng và hướng dẫn bà con thành lập các shop để bán hàng thì mới thấy được nhiều cái vướng. Từ đó, chúng ta sẽ đồng hành cùng bà con để tốt hơn, để người dân tin tưởng, đồng lòng thì những công việc khác mới suôn sẻ.

Trước đó, ngày 24-8, Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc Ngô Thị Minh Trinh cùng bà con buôn làng thực hiện phiên livestream giới thiệu, bán sầu riêng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.