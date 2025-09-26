HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên trên đường băng sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Máy bay hiệu chuẩn Beechcraft KingAir 300 series đã thực hiện các bài bay trên đường băng số 1 sân bay Long Thành

Hơn 6 giờ sáng 26-9, sân bay Long Thành (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) đã chính thức đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên do máy bay Beechcraft KingAir 300 series thực hiện.

CLIP chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên trên sân bay Long Thành

Trên tầng 20 của tháp không lưu, các thiết bị đối không được lắp đặt để kết nối liên lạc giữa máy bay và kiểm soát viên không lưu. Một ê kíp quản lý bay túc trực theo dõi chặt chẽ diễn biến của chuyến bay. Phía dưới đường băng, toàn bộ hệ thống đèn lề đường băng được bật sáng, đánh dấu thời điểm sân bay bước vào trạng thái sẵn sàng.

Chiếc máy bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất và đã hạ cánh xuống đường băng số 1 sân bay Long Thành.

Tại đây, máy bay tiếp cận mức thấp trên đường băng số 1 và bay rà trên đường băng để kiểm tra hệ thống đèn và sau đó lại tăng tốc bay lên cao trở lại.

CLIP: Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên trên đường băng sân bay Long Thành- Ảnh 1.

CLIP: Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên trên đường băng sân bay Long Thành- Ảnh 2.

CLIP: Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên trên đường băng sân bay Long Thành- Ảnh 3.

Một số hình ảnh chuyến bay hiệu chuẩn

Chuyến bay hiệu chuẩn này không chỉ kiểm tra thực địa đường băng mà còn thực hiện nhiệm vụ quan trọng là hiệu chuẩn hàng loạt hệ thống thiết bị dẫn đường và giám sát hàng không tại Long Thành.

Bao gồm 2 hệ thống ILS/DME, 2 hệ thống PAPI, hệ thống đèn hiệu ALS, VOR/DME, radar sơ cấp/thứ cấp (PSR/SSR), ADS-B cùng các phương thức bay sử dụng tín hiệu liên quan.

Đây là bước đi quan trọng trong giai đoạn hoàn thiện kỹ thuật, tiến tới mục tiêu đưa cảng hàng không quốc tế hiện đại bậc nhất Việt Nam này khánh thành vào 19-12 tới, đưa vào khai thác nửa đầu năm 2026.

