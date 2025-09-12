HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hỏi nóng - đáp nhanh

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nói về phương án khai thác sân bay Long Thành

Thái Phương thực hiện. Đồ họa: Lê Duy

(NLĐO) – Phương án tối ưu khi khai thác sân bay Long Thành là không làm đứt gãy vận tải hàng không, bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả hàng không.

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), cho biết cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu, lựa chọn giải pháp tối ưu để vừa khai thác hiệu quả sân bay Long Thành, vừa định hình lại vai trò chiến lược của Tân Sơn Nhất. 

* Phóng viên: Tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng như phương án khai thác giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất hiện nay ra sao thưa ông?

- Ông Uông Việt Dũng: Sân bay Long Thành được xây dựng với mục tiêu là dự án quy mô lớn, trở thành trung tâm trung chuyển của khu vực Đông Nam Á và về lâu dài sẽ trở thành cảng trung chuyển khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Với mục tiêu như vậy, thời gian vừa qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên kiểm tra và đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác. 

Đây cũng là một dự án chưa có tiền lệ tại Việt Nam, Bộ Xây dựng đã thành lập Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành nhằm tìm giải pháp tối ưu cho vấn đề mới, phức tạp và quan trọng này. Chúng tôi cũng giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) – chủ đầu tư và đơn vị tư vấn để điều chỉnh, lựa chọn phương án, tổ chức khai thác.

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành

* Nhiều người lo ngại phương án chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành sẽ gây ra nhiều ách tắc. Ông có nhận định gì?

- Các phương án khai thác sân bay Long Thành đều bám sát mục tiêu đầu tư dự án đã được phê duyệt; nhằm phát huy được hiệu quả đầu tư, tính toán rất khoa học từ kinh nghiệm quốc tế. Đặc biệt, sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng bối cảnh tại Việt Nam, trong đó có tính toán đến câu chuyện tổ chức khai thác sân bay Tân Sơn Nhất như thế nào cho phù hợp. 

Với sân bay Long Thành, bài toán về giao thông kết nối, hệ thống hạ tầng về kinh tế xã hội, dịch vụ thương mại rất quan trọng nhằm bảo đảm hiệu quả của sân bay này, thu hút các doanh nghiệp chuyển từ Tân Sơn Nhất về Long Thành.

Do đó, Cục hàng không Việt Nam đã phối hợp với ACV, cũng như chỉ đạo đơn vị tư vấn đưa ra nhiều cái phương án. Đồng thời tổ chức hội thảo để lắng nghe ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và người dân.

- Ảnh 1.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được triển khai xây dựng

* Vậy là đến giờ, vẫn chưa chốt phương án khai thác các chuyến bay quốc tế giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành?

- Đúng vậy! Cảng quốc tế Long Thành được xác định sẽ trở thành cảng trung chuyển của khu vực nên cần phải có những chiến lược và sẽ xem xét việc chuyển đổi khai thác. Và việc quyết định cần cho mục tiêu lâu dài nên sẽ tính toán rất cụ thể, bảo đảm được tính kết nối, tạo sự thuận lợi cho người dân và hành khách khi sử dụng dịch vụ sân bay Long Thành. 

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và lựa chọn được phương án là tối ưu để khai thác hiệu quả được Long Thành và đã tiếp tục phát huy và định hình được chiến lược mới, vai trò mới cho sân bay Tân Sơn Nhất. Phương án ưu tiên là không làm đứt gãy vận tải hàng không, bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả hàng không.

Chẳng hạn, có thể tính đến phương án sân bay Tân Sơn Nhất sẽ là điểm đến của những chuyến bay quốc tế charter (thuê bao), là điểm đến của những chuyến bay private (hàng không chung) để góp phần vào giao thương, kết nối tài chính của siêu đô thị - trung tâm tài chính quốc tế TP HCM.

Chưa chốt phương án khai thác sân bay Long Thành

Chưa chốt phương án khai thác sân bay Long Thành

Phương án khai thác sân bay Long Thành cần dựa trên nhu cầu thực tế của hành khách để bảo đảm hiệu quả cho cả sân bay và các hãng hàng không

3 giải pháp cấp đá còn thiếu cho dự án sân bay Long Thành

(NLĐO)-Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai đưa ra 3 giải pháp bảo đảm nguồn cung cấp đá cho dự án sân bay Long Thành hiện còn thiếu khoảng 760.000 m³

“Chốt” thời gian trình dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về sân bay Long Thành

(NLĐO)-Trong tháng 9, hồ sơ dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về phường Trấn Biên, sân bay Long Thành sẽ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai

sân bay Long Thành SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT Cảng hàng không quốc tế Long Thành sân bay Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
