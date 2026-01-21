HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Chuyện tình cảm động của cụ ông 73 tuổi với bạn gái quen qua mạng xã hội

Cao Nguyên

(NLĐO) - Sau thời gian quen biết nhau qua mạng xã hội, cụ ông 73 tuổi ở Đắk Lắk đã quyết định vượt 1.500km ra Sơn La đón "người yêu" về chung sống.

Những ngày gần đây, chuyện tình của cụ ông 73 tuổi đã không quản đường sá xa xôi từ Đắk Lắk ra Sơn La để gặp người phụ nữ của đời mình gây xúc động cộng đồng mạng.

Chuyện tình cảm động của cụ ông 73 tuổi và bạn gái quen qua mạng xã hội - Ảnh 1.

Cụ Lý Seo Lừ và bà Sùng Thị Mỵ

Đoạn clip do anh Ma Seo Lữ (30 tuổi), cháu ngoại của cụ Lý Seo Lừ (73 tuổi, ngụ xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) đăng lên mạng xã hội. Đoạn clip chia sẻ về hành trình và câu chuyện ông ngoại khi vượt 1.500km từ Đắk Lắk ra Sơn La để gặp "bạn gái" quen qua mạng xã hội.

Anh Ma Seo Lữ cho biết ông ngoại của anh có 6 người con và tất cả đều đã lập gia đình, sinh sống tại Đắk Lắk.

Sau khi vợ mất, ông Lừ rất hụt hẫng, buồn bã. Mới đây, ông đã tìm được niềm vui mới với bà Sùng Thị Mỵ (51 tuổi) - người phụ nữ sống một mình trong căn nhà nhỏ ở Sơn La.

Sau khoảng 4 tháng trò chuyện qua mạng xã hội, hai tuần trước, cụ Lừ gọi con cháu lại nói muốn được gặp bà Mỵ.

Lúc đầu, con cháu ngỡ ngàng nhưng khi thấy sự quyết tâm và niềm vui của cha, cả gia đình đều ủng hộ.

Sau khi thống nhất, cụ Lừ bắt xe khách vượt hơn 1.200km từ Đắk Lắk ra Lào Cai. Sau đó, cụ được anh Ma Seo Lữ (đang sinh sống tại đây) chở bằng xe máy thêm hơn 300km đến Sơn La để gặp được người mình thương.

"Sau khi gặp nhau, ông bà quấn quýt không rời. Ông bà làm mâm cơm nhỏ rồi chia tay bà con, hàng xóm để bà Mỵ rời bản làng cùng ông vào Tây Nguyên sinh sống" - anh Ma Seo Lữ chia sẻ.

Còn ông Lý Seo Ký (45 tuổi, con trai ông Lừ) cho biết con cháu đã quây quần làm một bữa cơm giản dị để ra mắt với bà Mỵ.

"Ông bà đang làm thủ tục đăng ký kết hôn. Những ngày đầu, chúng tôi gọi mẹ, bà Mỵ còn ngại ngùng, nhưng rồi sự chân thành khiến mọi khoảng cách dần tan biến" - ông Ký xúc động nói.

CLIP: Câu chuyện tình và hành trình vượt 1.500km tìm người yêu của cụ Lý Seo Lừ do người cháu ghi nhận

Tin liên quan

Chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung "đối đầu" phim Trấn Thành, Trường Giang

Chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung "đối đầu" phim Trấn Thành, Trường Giang

(NLĐO)- Đài PT-TH Hà Nội chính thức đưa chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung với "Huyền tình Dạ Trạch" vào cuộc đua mùa phim Tết.

Chuyện tình của đôi vợ chồng đường bơi khuyết tật

(NLĐO) – Phía sau những huy chương của đôi VĐV khuyết tật Diệp Mẫn và Thành Đạt là cả một hành trình vượt lên nghịch cảnh, gắn kết bởi tình yêu và khát vọng.

Phan Đinh Tùng kể chuyện tình với vợ

(NLĐO) - Phan Đinh Tùng chia sẻ loạt hình ảnh "chấn động" lần đầu tiên được công bố trong MV Ngồi bên em.

tỉnh Đắk Lắk cộng đồng mạng đăng ký kết hôn Chuyện tình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo