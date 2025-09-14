Từ nỗ lực cá nhân đến huy chương bơi khuyết tật

Sinh năm 1984, chị Trần Thị Diệp Mẫn bén duyên với đường bơi khuyết tật từ năm 2007. Ban đầu chỉ để rèn luyện sức khỏe vì đôi chân yếu, nhưng càng gắn bó, chị càng yêu thích và quyết tâm theo đuổi lâu dài.

Những ngày đầu, trở ngại lớn nhất của chị không nằm ở kỹ thuật mà ở chuyện đi lại. Không có phương tiện, chị phải nhờ bạn bè đưa đón. Đến năm 2008, một vị khách tình cờ tặng chị chiếc xe đạp điện – món quà nhỏ nhưng trở thành động lực lớn, giúp chị kiên trì đến hồ bơi hằng ngày.

Cặp đôi VĐV Phạm Thành Đạt và Trần Thị Diệp Mẫn cùng các con của mình. Ảnh: Huỳnh Quyên

Dù đối mặt với chấn thương, mệt mỏi từ giáo án nặng, chị vẫn bền bỉ tập luyện. Kỷ niệm khó quên nhất là lần đầu dự giải ở Huế, thi 400 m tự do. Khi tất cả vận động viên khác đã lên bờ, chị vẫn cố gắng hoàn thành chặng bơi. "Buồn lắm, nhưng bỏ ngang thì ân hận, nên tôi quyết không dừng lại," chị nhớ lại.

Thành quả cho nghị lực là 1 HCB, 2 HCĐ trong năm nay – phần thưởng không chỉ cho cá nhân mà còn để chị chăm lo hai con nhỏ.

Bảng vàng thành tích trên đường bơi khuyết tật

Anh Phạm Thành Đạt đến với bơi lội muộn hơn vợ, từ năm 2010, khi đang học nghề. "Bạn bè rủ đi bơi cho vui, không ngờ gắn bó đến nay," anh kể. Sau gần 16 năm, bơi lội đã đưa anh trở thành vận động viên đội tuyển quốc gia Paralympic, với thành tích ấn tượng: 4 HCV, 2 HCB chỉ trong một kỳ thi đấu.

Không ít lần anh gặp chấn thương vì khối lượng tập nặng. "Có khi rách cơ, có khi đau nhức khắp người. Nhưng mỗi lần được thi đấu, gặp gỡ đồng đội, tôi lại thấy hạnh phúc," anh chia sẻ.

Clip môn bơi lội - giải thể thao người khuyết tật 2025 - Clip: MỸ NGÂN - THI KỲ

Dù đã có gia đình, việc cân bằng giữa tập luyện và chăm lo vợ con không hề dễ dàng. Nhưng với anh, thể thao vừa là sự nghiệp, vừa là niềm vui sống tích cực.

Hạnh phúc từ chung một đường bơi

Nếu không có bơi lội, có lẽ anh Đạt và chị Mẫn đã không gặp nhau. Những giải đấu giúp chị vượt qua mặc cảm, tự tin hơn – cũng chính nơi ấy, chị gặp người bạn đời.

Tình yêu của họ được vun đắp từ sự đồng cảm và sẻ chia trên đường bơi, để rồi kết thành mái ấm nhỏ tràn đầy niềm tin. Với chị Mẫn, gia đình là điểm tựa để mạnh mẽ hơn. Với anh Đạt, vợ con là lý do để tiếp tục gắn bó với thể thao đỉnh cao.

Câu chuyện của vợ chồng vận động viên Diệp Mẫn – Thành Đạt là minh chứng rõ ràng: khiếm khuyết không phải rào cản, mà có thể trở thành động lực để con người vươn lên.

Với chị Mẫn, giá trị lớn nhất thể thao mang lại không nằm ở huy chương, mà ở sự tự tin và bản lĩnh được rèn giũa. Trên đường bơi cũng như trong cuộc sống, họ vẫn song hành, tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu, nghị lực và khát vọng sống.

Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 9 đến 15-9), Giải Vô địch quốc gia các môn Bơi lội, Cờ vua, Boccia, Bắn cung và Judo Người khuyết tật 2025 khép lại thành công và để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn lẫn công tác tổ chức. Đoàn chủ nhà TP HCM đã khẳng định thế mạnh khi dẫn đầu 4 trong số 5 môn thể thao.



