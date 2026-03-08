Clip CLB Công an Hà Nội nhận thất bại đầu tiên tại V-League 2025-2026

Hà Nội FC và Công an Hà Nội - Clip: FPT Play

Công an Hà Nội là đội duy nhất chưa thua sau 14 vòng đấu tại V-League 2025-2026. Nhưng chuỗi trận bất bại của đoàn quân HLV Polking bị chặn đứng ở vòng 15, khi họ phải nhận thất bại 1-2 trước Hà Nội FC.

Cú đúp bàn thắng của Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) giúp Hà Nội FC thắng trận derby thủ đô, khiến cuộc đua vô địch trở nên kịch tính hơn. Sau vòng 15, Quang Hải và các đồng đội vẫn giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng song khoảng cách điểm với nhóm báo đuổi chỉ còn 4 điểm.

Cùng ngày, CLB Thể Công Viettel thắng đậm Becamex TP HCM với tỉ số 3-1 ngay trên sân Gò Đậu. Kết quả này giúp đội bóng áo lính vươn lên thứ 2 bảng xếp hạng với 31 điểm. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Nam Định kéo dài chuỗi trận thắng khi đánh bại chủ nhà PVF-CAND với tỉ số 2-1.

