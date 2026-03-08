HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thể thao

Clip CLB Công an Hà Nội nhận thất bại đầu tiên tại V-League 2025-2026

Tường Phước

(NLĐO) - Cú đúp bàn thắng của Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) giúp Hà Nội FC thắng CLB Công an Hà Nội với tỉ số 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 15 V-League 2025-2026

Hà Nội FC và Công an Hà Nội - Clip: FPT Play

Công an Hà Nội là đội duy nhất chưa thua sau 14 vòng đấu tại V-League 2025-2026. Nhưng chuỗi trận bất bại của đoàn quân HLV Polking bị chặn đứng ở vòng 15, khi họ phải nhận thất bại 1-2 trước Hà Nội FC.

Cú đúp bàn thắng của Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) giúp Hà Nội FC thắng trận derby thủ đô, khiến cuộc đua vô địch trở nên kịch tính hơn. Sau vòng 15, Quang Hải và các đồng đội vẫn giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng song khoảng cách điểm với nhóm báo đuổi chỉ còn 4 điểm.

Clip CLB Công an Hà Nội nhận thất bại đầu tiên tại V-League 2025-2026 - Ảnh 1.

Cùng ngày, CLB Thể Công Viettel thắng đậm Becamex TP HCM với tỉ số 3-1 ngay trên sân Gò Đậu. Kết quả này giúp đội bóng áo lính vươn lên thứ 2 bảng xếp hạng với 31 điểm. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Nam Định kéo dài chuỗi trận thắng khi đánh bại chủ nhà PVF-CAND với tỉ số 2-1.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Tin liên quan

Bài học không được phép quên của CLB Công an Hà Nội và bóng đá Việt Nam

Bài học không được phép quên của CLB Công an Hà Nội và bóng đá Việt Nam

(NLĐO) - CLB Công an Hà Nội đã nhận một cú “đánh” đau không đến từ chuyên môn, mà từ quy trình quản trị.

CLB Công an Hà Nội dừng bước ở vòng 1/8 AFC Champions League Two

(NLĐO) - Thất bại 1-3 trước Tampines Rovers ở trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026 tối 18-2 khiến CLB Công an Hà Nội chia tay giải đấu sớm

CLB Công an Hà Nội bị xử thua đậm vì sử dụng 2 cầu thủ không hợp lệ

(NLĐO) - CLB Công an Hà Nội bị xử thua 0-3 do dùng cầu thủ sai quy định trong trận thắng Tampines Rovers (Singapore) ở AFC Champions League Two hôm 11-2

V-League CLB Công an Hà Nội Hà Nội FC CLB Thể Công Viettel bảng xếp hạng V-League
