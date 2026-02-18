CLB Công an Hà Nội dừng bước ở vòng 1/8 AFC Champions League Two

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

CLB Công an Hà Nội dừng bước ở vòng 1/8 AFC Champions League Two

Tường Phước

(NLĐO) - Thất bại 1-3 trước Tampines Rovers ở trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026 tối 18-2 khiến CLB Công an Hà Nội chia tay giải đấu sớm

CLB Công an Hà Nội đã không thể lật ngược tình thế trong chuyến làm khách tại Singapore, chạm trán chủ nhà Tampines Rovers ở trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026.

Đội bóng của Việt Nam chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng và số lần dứt điểm nhiều hơn đối phương song phải nhận thất bại 1-3.

CLB Công an Hà Nội dừng bước ở vòng 1/8 AFC Champions League Two - Ảnh 1.

Quang Hải

CLB Công an Hà Nội dừng bước ở vòng 1/8 AFC Champions League Two - Ảnh 2.

và Văn Hậu không thể tạo bất ngờ ở trận tái đấu Tampines Rovers

Trước đó, vì sử dụng cầu thủ sai quy định trong trận lượt đi diễn ra tại Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội đã bị xử thua 0-3 dù thắng đậm Tampines Rovers đến 4 bàn không gỡ. Vì vậy, muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Polking buộc phải thắng đối phương với cách biệt 4 bàn ở trận tái đấu.

Có nòng cốt lực lượng vượt trội đội chủ nhà nhưng khả năng dứt điểm của các chân sút Công an Hà Nội kém chuẩn xác. Cú đúp bàn thắng của Hide Higashikawa cùng pha lập công của Trent Buhagiar khiến mọi nỗ lực của đội bóng ngành Công an tan vỡ.

Bàn danh dự của Công an Hà Nội do tiền đạo Alan lập công trên chấm phạt đền 11m ở phút 77. Trước đó, chân sút Leo Artur của đội khách cũng phải nhận thẻ đỏ đầu hiệp 2.

CLB Công an Hà Nội dừng bước ở vòng 1/8 AFC Champions League Two - Ảnh 3.

Artur dính thẻ đỏ

CLB Công an Hà Nội dừng bước ở vòng 1/8 AFC Champions League Two - Ảnh 4.

Đình Bắc không thể ghi bàn vào lưới Tampines như trận lượt đi

Thua với tổng tỉ số 1-6, CLB Công an Hà Nội chia tay sớm AFC Champions League Two 2025-2026. Kể từ giai đoạn lượt về của mùa này, thầy trò ông Polking không còn góp mặt ở giải đấu quốc tế và sẽ chỉ dồn lực vào cuộc đua vô địch V-League.

Tin liên quan

CLB Công an Hà Nội hụt chiến thắng vì sai lầm chiến thuật

CLB Công an Hà Nội hụt chiến thắng vì sai lầm chiến thuật

(NLĐO) - Có lợi thế dẫn bàn trước Macarthur FC (Úc) song CLB CAHN đã đánh rơi chiến thắng khi bị đối phương gỡ hòa 1-1 ở thời gian gần cuối trận đấu tối 23-10

Macarthur FC e ngại dàn ngoại binh của CLB Công an Hà Nội

(NLĐO) - CLB Công an Hà Nội sẽ tiếp đón Macarthur FC (Úc) ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Champions League 2025-2026 trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 ngày 23-10

Vắng Quang Hải, CLB Công an Hà Nội vẫn thắng dễ đội bóng của Hồng Kông - Trung Quốc

(NLĐO) - CLB Công an Hà Nội có trận thắng đầu tiên tại AFC Champions League Two sau khi vượt qua Tai Po FC (Hồng Kông - Trung Quốc) với tỉ số 3-0 tối 2-10

Nguyễn Quang Hải CLB Công an Hà Nội AFC Champions League Two
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo