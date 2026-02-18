CLB Công an Hà Nội dừng bước ở vòng 1/8 AFC Champions League Two

CLB Công an Hà Nội đã không thể lật ngược tình thế trong chuyến làm khách tại Singapore, chạm trán chủ nhà Tampines Rovers ở trận lượt về vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026.

Đội bóng của Việt Nam chiếm tỉ lệ kiểm soát bóng và số lần dứt điểm nhiều hơn đối phương song phải nhận thất bại 1-3.

Quang Hải

và Văn Hậu không thể tạo bất ngờ ở trận tái đấu Tampines Rovers

Trước đó, vì sử dụng cầu thủ sai quy định trong trận lượt đi diễn ra tại Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội đã bị xử thua 0-3 dù thắng đậm Tampines Rovers đến 4 bàn không gỡ. Vì vậy, muốn tiến sâu vào giải đấu, đoàn quân HLV Polking buộc phải thắng đối phương với cách biệt 4 bàn ở trận tái đấu.



Có nòng cốt lực lượng vượt trội đội chủ nhà nhưng khả năng dứt điểm của các chân sút Công an Hà Nội kém chuẩn xác. Cú đúp bàn thắng của Hide Higashikawa cùng pha lập công của Trent Buhagiar khiến mọi nỗ lực của đội bóng ngành Công an tan vỡ.

Bàn danh dự của Công an Hà Nội do tiền đạo Alan lập công trên chấm phạt đền 11m ở phút 77. Trước đó, chân sút Leo Artur của đội khách cũng phải nhận thẻ đỏ đầu hiệp 2.

Artur dính thẻ đỏ

Đình Bắc không thể ghi bàn vào lưới Tampines như trận lượt đi

Thua với tổng tỉ số 1-6, CLB Công an Hà Nội chia tay sớm AFC Champions League Two 2025-2026. Kể từ giai đoạn lượt về của mùa này, thầy trò ông Polking không còn góp mặt ở giải đấu quốc tế và sẽ chỉ dồn lực vào cuộc đua vô địch V-League.