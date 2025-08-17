HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

CLIP: Cô Út ở Cần Thơ nuôi ốc "ngủ đông" thành đặc sản, giá đắt đỏ

Tin,ảnh,clip: Ca Linh

(NLĐO) - Nuôi ốc "ngủ đông", mẹ bỉm sữa Đặng Thế Quỳnh Anh ở TP Cần Thơ đã biến món ăn dân dã thành đặc sản có giá đắt đỏ, được nhiều nhà hàng săn lùng.

Sau khi trải qua nhiều thất bại, đến nay, bà Đặng Thế Quỳnh Anh (34 tuổi; ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ) đã làm thành công món ốc gác bếp và biến chúng thành đặc sản.

CLIP: Trong thời gian nuôi con nhỏ, bà Quỳnh Anh làm món ốc gác bếp, tạo thu nhập ổn định

Bà Quỳnh Anh là con út trong gia đình có 7 anh chị em, tốt nghiệp ngành Kinh tế nông nghiệp (ĐH Cần Thơ). Sau khi ra trường, bà đi làm việc nhiều nơi với mức lương khá. Đến lúc lập gia đình và ở nhà chăm con nhỏ, người phụ nữ này suy nghĩ phải tìm công việc để tăng thu nhập, không phụ thuộc vào chồng.

"Năm 2022, tôi tình cờ đọc báo thấy món ốc gác bếp rất được nhiều nhà hàng ưa chuộng và giá khá cao nên liền hỏi chồng biết cách làm hay không? Anh ấy kể, còn nhỏ cha mẹ thường bắt ốc về để gác trên bếp, chế biến ăn dần và đãi bạn bè. Thế là nhờ sự hướng dẫn của chồng, tôi bắt tay vào làm ngay " - bà Quỳnh Anh nhớ lại.

Ban đầu, bà Quỳnh Anh chỉ mua khoảng 10 kg ốc lác về gác bếp thử nhưng chúng chết chỉ còn vài con và việc này lặp đi lặp lại nhiều lần. Sau khi nhận thấy cách làm không ổn, bà Quỳnh Anh tìm tòi học hỏi ở các nơi để khắc phục sai sót.

Đặc sản ốc gác bếp ở Cần Thơ: Hành trình thành công của mẹ bỉm sữa Đặng Thế Quỳnh Anh - Ảnh 1.

Đặc sản ốc gác bếp ở Cần Thơ: Hành trình thành công của mẹ bỉm sữa Đặng Thế Quỳnh Anh - Ảnh 2.

Ốc được cho "ngủ đông" trong phòng mát, sau 2-3 tháng có thể xuất bán

"Tôi phải lên tận An Giang, Đồng Tháp tìm mua ốc tự nhiên và lựa chọn kĩ càng từng con, loại bỏ những con bị bể vỏ hoặc kích thước nhỏ. Ốc sau khi mua về được ngâm trong nước sạch từ 6-8 giờ để chúng nhả chất dơ. Sau đó, chúng được đặt trong rổ nhựa phía dưới có lót lớp rơm dày, từ 1 tuần đến 1 tháng ốc sẽ tự động "ngủ đông". Đến khoảng 2 - 3 tháng có thể xuất bán" – bà Quỳnh Anh nói.

Theo lời người phụ nữ này, làm ốc gác bếp phải thật tỉ mỉ từng khâu, trong đó phải chú ý đến nhiệt độ phòng (khoảng 24 độ C) khi ốc "ngủ đông". Đồng thời, phải kiểm tra từng con để loại bỏ ốc chết. Nếu sơ suất, chỉ cần 1 con chết không được lấy ra ngay thì sẽ lan dần sang những con khác.

Đặc sản ốc gác bếp ở Cần Thơ: Hành trình thành công của mẹ bỉm sữa Đặng Thế Quỳnh Anh - Ảnh 3.

Đặc sản ốc gác bếp ở Cần Thơ: Hành trình thành công của mẹ bỉm sữa Đặng Thế Quỳnh Anh - Ảnh 4.

Ốc gác bếp cho thịt trắng, dai, ngon và thơm

Điểm nổi bật của ốc gác bếp là sạch (vì đã loại bỏ chất dơ), béo tròn, bảo quản lâu nên có thể vận chuyển đi xa; đồng thời thịt ốc trắng, dai, ngon và thơm hơn so với ốc nuôi trong ao hoặc ốc sống trong tự nhiên.

Hiện mỗi năm, bà Quỳnh Anh bán ra thị trường khoảng 3-4 tấn ốc gác bếp, với giá khoảng 220.000 đồng/kg. Sản phẩm chủ yếu bán sỉ cho nhà hàng, quán ăn, khu du lịch không chỉ ở Cần Thơ mà còn nhiều địa phương khác. Thậm chí, đặc sản này còn bán theo dạng xách tay ra một số quốc gia…

Đặc sản ốc gác bếp ở Cần Thơ: Hành trình thành công của mẹ bỉm sữa Đặng Thế Quỳnh Anh - Ảnh 5.

Đặc sản ốc gác bếp ở Cần Thơ: Hành trình thành công của mẹ bỉm sữa Đặng Thế Quỳnh Anh - Ảnh 6.

Sản phẩm ốc gác bếp được nhiều nhà hàng săn lùng

"Vào các dịp cao điểm như lễ, Tết, rất nhiều nhà hàng, khu du lịch liên hệ đặt hàng. Nhờ mô hình kinh doanh này mà tôi có thu nhập ổn định, vừa chăm sóc con nhỏ" – bà Quỳnh Anh chia sẻ.

Tin liên quan

Một phường ở Cần Thơ sở hữu cụm năng lượng tỉ USD hiếm có

Một phường ở Cần Thơ sở hữu cụm năng lượng tỉ USD hiếm có

(NLĐO) - Với cụm năng lượng có vốn đầu tư hơn 1 tỉ USD/nhà máy nằm tại một phường ở TP Cần Thơ sẽ đóng góp rất lớn cho ngân sách.

Tin vui đến với gạo ST25 ở Cần Thơ

(NLĐO) - Gạo ST25 ở Cần Thơ của DNTN Hồ Quang Trí đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia năm 2025.

Cần Thơ khởi công dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall 5.400 tỉ đồng

(NLĐO) – Giai đoạn 1 của dự án Trung tâm Thương mại Aeon Mall Cần Thơ dự kiến hoàn thành trong 36 tháng.

Cần Thơ ốc gác bếp mẹ bỉm sữa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo