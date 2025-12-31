HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Công an có mặt tại hiện trường sập cần cẩu giữa trung tâm Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Công trình xây dựng The One Tower ngay giữa trung tâm Đà Nẵng vừa xảy ra sự cố sập cần cẩu, khiến nhiều người hoang mang.

Sáng 31-12, Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) có mặt, lập biên bản ban đầu tại hiện trường sự cố gãy cần cẩu trên địa bàn.

CLIP: Hiện trường vụ sập cần cẩu ngay giữa trung tâm Đà Nẵng

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 10 phút sáng cùng ngày, tại dự án The One Tower (số 06 đường 2 Tháng 9, phường Hải Châu) xảy ra sự cố gãy cần cẩu trong khu vực công trình.

Ghi nhận tại hiện trường, phần cần cẩu dài bị gãy ngang, đổ ra khu vực mặt đường. Một đoạn tường bao của Bảo tàng Điêu khắc Chăm bị cần cẩu đè sập.

CLIP: Công an có mặt tại hiện trường sập cần cẩu giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 1.

Cần cẩu đổ sập tại hiện trường

CLIP: Công an có mặt tại hiện trường sập cần cẩu giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 2.

CLIP: Công an có mặt tại hiện trường sập cần cẩu giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 3.

Một đoạn tường của Bảo tàng Điêu khắc Chăm bị cần cẩu đè sập

CLIP: Công an có mặt tại hiện trường sập cần cẩu giữa trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 4.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường vụ tai nạn

Một số người dân sinh sống và làm việc gần khu vực cho biết, thời điểm xảy ra sự cố rất may không có phương tiện lưu thông qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn, kiểm tra, xử lý bước đầu và phân luồng khu vực xung quanh.

Theo ông Nguyễn Văn Duy,  Chủ tịch UBND phường Hải Châu, phường sẽ mời chủ đầu tư dự án lên làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công theo đúng quy định.

Theo bảng thông tin dự án, công trình Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch (The One Tower) do Công ty TNHH Kyoritsu Maintenace Việt Nam làm chủ đầu tư. Tổng thầu xây dựng là Công ty Cổ phần Xây dựng Central.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 23-10, tại TP Đà Nẵng cũng xảy ra vụ sập cần cẩu, khiến một công nhân tử vong tại công trường.

