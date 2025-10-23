HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Hiện trường vụ gãy tháp cẩu công trình tại Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra ở Đà Nẵng, chính quyền địa phương đang vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân.

Chiều 23-10, lãnh đạo phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết vừa có vụ tai nạn lao động ở một công trường xây dựng chung cư trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Cần cẩu bị gãy ngang ở công trường xây dựng chung cư

- Ảnh 2.

Hệ thống cáp bị đứt.

Trước đó, khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, người dân sống ở chung cư trên đường Ngô Cao Lãng bất ngờ nghe tiếng động lớn xảy ra từ công trình xây dựng Dự án chung cư Tháp đại dương Hiyori Aqua Tower (địa chỉ giao lộ Lê Đức Thọ - Ngô Cao Lãng, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Nhân chứng cho biết có thấy một nam công nhân mặc áo đồng phục, nằm bất động trong công trình.

CLIP: Hiện trường tai nạn lao động ở Dự án chung cư Tháp đại dương Hiyori Aqua Tower

- Ảnh 3.

Lực lượng Công an phường Sơn Trà có mặt thực hiện nhiệm vụ

- Ảnh 4.

Bản nguyên tắc an toàn lao động được treo ngay lối vào dành cho công nhân xây dựng

- Ảnh 5.

Đến cuối giờ chiều, một nhóm công nhân lập bàn cúng bên trong công trình xây dựng

Trong khi đó, một số công nhân ở bên ngoài công trường lại cho rằng không có công nhân nào bị thương, tử vong do tai nạn lao động này.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, tháp cẩu cao hàng chục mét bị gãy ngang, phần cáp tời bị đứt gãy. Bên dưới có nhiều thanh sắt, thép nằm ngổn ngang.

Chiều 23-10, lực lượng Công an phường Sơn Trà cũng có mặt tại hiện trường để thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo phường Sơn Trà cho biết về việc quản lý, cấp phép cho dự án thuộc thẩm quyền của thành phố. Địa phương chỉ thực hiện các công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn theo quy định.

Theo thông tin công bố, dự án Chung cư Tháp đại dương Hiyori Aqua Tower do Công ty TNHH Aqua Tower làm chủ đầu tư. Tổng thầu thi công là Công ty CP Kỹ thuật xây dựng Dinco.

Đà Nẵng tai nạn lao động Công trình xây dựng chung cư
