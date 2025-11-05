Dây xích bị đứt, xe cần cẩu đổ xuống đường ở TP HCM

CLIP: Hiện trường vụ việc.

Ngày 5-11, Công an phường Tân Mỹ (TP HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan đang điều tra vụ lật xe.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, nam tài xế lái xe tải kéo theo rơ-moóc chở theo xe cần cẩu chạy trên đường 15B (Nguyễn Lương Bằng nối dài). Khi đang rẽ vào công trình xây dựng trên đường này thì dây xích chằng buộc xe cần cẩu trên rơ-moóc bất ngờ bị đứt, đổ xuống đường.

Vụ việc khiến một phụ xe bị thương, được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng sau đó đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Theo người dân, xe cẩu bị đổ xuống đường là xe tải mới chưa sử dụng. Khi đưa vào công trình thì xảy ra sự cố trên.

Vụ việc khiến người đi đường khiếp vía.

Xe cẩu đang chờ để di dời.



