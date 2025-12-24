Máy xúc xới tung mặt đất, hé lộ kho chất cấm trong chuyên án ma túy lớn tại Đắk Lắk

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn từ Campuchia về tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành trong nước.

Công an đào xới khu vườn của đối tượng Vũ Đình Trọng, thu giữ lượng lớn ma túy

Theo đó, từ ngày 17 đến 20-12, 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk chia thành nhiều mũi phối hợp với công an các địa phương đồng loạt tấn công, bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng.

Kết quả công an đã bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng, thu giữ 9,2 kg ma túy tổng hợp (gồm ma túy loại Methamphetmine, Ketamine, MDMA, Heroine, 11.184 viên nén hồng phiến), 2 khẩu súng, nhiều viên đạn, 220 triệu đồng và nhiều tang vật, vật chứng.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), tổ công tác khống chế, bắt giữ Lê Chí Binh (SN 1983, ngụ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) và một số đối tượng có liên quan. Quá trình bắt giữ, Lê Chí Binh có hành vi liều lĩnh chống trả và cắn vào tay gây thương tích cho cán bộ trinh sát. Khám xét nơi ở của Binh, phát hiện số lượng lớn ma túy được chia nhỏ, ngụy trang thành các gói trà thảo mộc cất giấu tại nhiều vị trí trong nhà. Tổng khối lượng ma túy thu giữ hơn 2,15 kg ma túy đá, 10 gram heroin, 5 viên MDMA.

Đại tá Võ Duy Tuấn thông tin về vụ án

Tại phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk), Ban chuyên án đã bố trí cán bộ chiến sĩ mật phục, tổ chức kế hoạch vây bắt các đối tượng.

Sau khi xác định Đỗ Văn Ninh (SN 1981, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1988, ngụ phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) vừa mua ma túy của Vũ Đình Trọng (SN 1981, ngụ phường Thành Nhất) tổ công tác bất ngờ đón lõng. Công an bắt quả tang Ninh và Thịnh và thu giữ 46,8881 gram Methamphetamine, 10 viên hồng phiến khối lượng 0,9923 gram.

Công an cũng đồng thời đột kích, khống chế, bắt giữ Vũ Đình Trọng. Quá trình đấu tranh, Trọng khai báo quanh co, không hợp tác.

Công thu giữ súng trong nhà đối tượng Vũ Đình Trọng

Ban chuyên án đã sử dụng 4 chó nghiệp vụ và 2 máy xúc đào xới toàn bộ khuôn viên nơi ở của Trọng trên diện tích 2.000 m2. Qua đó, đã phát hiện ma túy được cất giấu trên trần nhà và chôn sâu tại nhiều vị trí trong vườn.

Mở rộng điều tra vụ án, tại xã Thuận An (tỉnh Lâm Đồng), tổ công tác tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh Bảo (SN 1986, ngụ xã Thuận An), Lâm Anh Vỹ (SN 1996, ngụ xã Thuận An) thu giữ hơn 100 gram ma túy tổng hợp các loại. Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận đã tiêu thụ số lượng lớn ma túy cho các đối tượng tại các tỉnh, thành.

Tại xã Thuận Giao, TPHCM, tổ công tác bắt giữ Đoàn Minh Dương (SN 1999, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TPHCM).