Cộng đồng mạng đề nghị xử lý nghiêm nhóm cướp giật ở Liên Hoa Bảo Tháp

Những ngày qua, nhiều trang Fanpage có lượng lớn người theo dõi ở miền Tây đã chia sẻ lại các bài viết của Báo Người Lao Động phản ánh vụ cướp giật ở Liên Hoa Bảo Tháp. Những chia sẻ này đã thu hút hàng chục ngàn lượt thích và bình luận từ người dùng mạng xã hội.

Ra tay chuyên nghiệp

Theo đó, tài khoản Facebook có tên "Phuong Hong Trieu" bình luận: "Nếu không xem camera thì tôi không biết cách hoạt động của băng nhóm này thế nào và cũng không thể tin họ giật đồ mà lại đi đông đến như vậy".

CLIP: Một đối tượng liên quan đến vụ cướp giật ở Liên Hoa Bảo Tháp đã đến cơ quan công an đầu thú. Nguồn: Cảnh sát Hình sự TP Cần Thơ

Tương tự, tài khoản tên có "Công Công" cho rằng: "Nhóm cướp giật ở Liên Hoa Bảo Tháp không chỉ có tổ chức mà còn thực hiện rất bài bản và chuyên nghiệp".

Cùng quan điểm trên, người dùng tên "Mai Nguyen" viết: "Bọn chúng đông như vậy thì "con mồi" nào thoát được. Nếu không có camera và trinh sát khoanh vùng đối tượng thì… Nay là thời điểm trả giá của những người không làm mà muốn có ăn".

Tài khoản Facebook có tên "Hoàng Sơn" chia sẻ: "Khi cướp giật tài sản của người khác thì bọn này rất hống hách, còn khi lên phường gặp cán bộ thì dạ với thưa. Đây là lúc bọn họ trả giá cho những hành vi sai phạm của mình".

Đề nghị xử lý nghiêm

Người dùng Facebook có tên "Nguyen Trường" đề nghị: "Hy vọng công an sẽ điều tra, bắt hết những người tham gia nhóm cướp giật có tổ chức này để xử lý thích đáng".

Tài khoản có tên "Le Van Nguyen" yêu cầu: "Xử lý nhóm cướp giật này nặng vô các đồng chí ơi". Tài khoản tên "Phan Tuyết" tỏ ra bức xúc: "Già rồi mà còn như vậy, con cháu mình sẽ đối mặt như thế nào với mọi người đây".

Tài khoản "Hana Nguyen" đề nghị xử lý nghiêm nhóm cướp giật tài sản để làm gương. Đồng thời, khuyên mọi người nên cố gắng chí thú làm ăn.