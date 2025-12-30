HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

CLIP Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt Lê Phong Gia Lai

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Sau khi Được Đất Bắc sa lưới, Công an TPHCM đã mở rộng điểu tra, thực hiện lệnh bắt Lê Phong Gia Lai cùng 14 đàn em

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Lê Tuấn Phong (đại diện Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai), cùng 14 đối tượng liên quan để điều tra về các tội "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Quá trình mở rộng điều tra sau khi bắt Hồ Thành Được (Được Đất Bắc), Công an TPHCM phát hiện nhiều đường dây đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp. 

CLIP Công an TPHCM thi hành lệnh bắt Lê Phong Gia Lai

Bao gồm: Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong cầm đầu, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng điều hành và nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức tổ chức. Cơ quan công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm này.

Theo điều tra, Công ty Lê Phong Gia Lai thực chất là vỏ bọc pháp nhân phục vụ hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật. 

Hình ảnh Lê Phong Gia Lai trên mạng xã hội

Khi có chủ nợ thuê đòi nợ, Lê Tuấn Phong trực tiếp thỏa thuận, ký các "hợp đồng mua bán nợ" giả cách nhằm che giấu bản chất đòi nợ thuê, hưởng lợi từ 30% đến 50% số tiền thu hồi được. Sau đó, Phong chỉ đạo nhân viên tìm người vay để gây áp lực đòi tiền.

CLIP Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt Lê Phong Gia Lai - Ảnh 1.

CLIP Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt Lê Phong Gia Lai - Ảnh 2.

Các đối tượng đàn em của Lê Phong Gia Lai

CLIP Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt Lê Phong Gia Lai - Ảnh 3.

Lê Phong Gia Lai tại Công an TPHCM

Để uy hiếp tinh thần con nợ, Phong trang bị đồng phục cho nhân viên, tổ chức từ 5–6 người mặc áo in tên công ty, để lộ hình xăm, thường xuyên xuất hiện tại nơi ở người vay nhằm đe dọa, buộc giao tiền. 

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản do nhóm này thực hiện với số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

Tương tự, Công ty Mua bán nợ Hoàng Phát cũng dùng hợp đồng giả để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê, hưởng lợi từ 20% đến 40% tùy trường hợp. 

Nhóm Nguyễn Trung Đức tổ chức đòi nợ bài bản, phân công người chỉ đạo, gây áp lực, quay video và cảnh giới. Khi bị kiểm tra, các đối tượng xuất trình hợp đồng mua bán nợ để né trách nhiệm.

Công an TPHCM xác định các nhóm này hoạt động liên tỉnh, gây mất an ninh trật tự, khiến nhiều người dân hoang mang, lo sợ.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt 2 người ở xã Xuân Thới Sơn

Công an TPHCM bắt 2 người ở xã Xuân Thới Sơn

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM đã phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn bắt 2 thanh niên trên địa bàn

Công an TPHCM khám xét 2 địa điểm, bắt 5 người

(NLĐO) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã khám xét 2 địa điểm trên địa bàn xã Bình Mỹ, bắt giữ 5 người và đang mở rộng điều tra vụ án

Công an TPHCM khởi tố vụ tham ô tại Công ty CityZoo

(NLĐO) - Quá trình làm việc, hai nhân viên của Công ty CityZoo đã cấu kết, chiếm đoạt 17,7 tỉ đồng tiền thu hồi công nợ

Công an TPHCM Được Đất Bắc Lê Phong Gia Lai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo