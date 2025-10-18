HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

CLIP: Cụ rùa 50 tuổi lụy vào bờ Mũi Né, ngư dân làm lễ an táng trang trọng

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Ngư dân Mũi Né tin rằng việc cụ rùa biển lụy vào bờ là dấu hiệu báo mùa biển thuận gió hòa

Ngày 18-10, ngư dân phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) đã hoàn tất nghi thức an táng một cụ rùa biển hơn 50 năm tuổi, nặng hơn 100kg, trôi dạt vào khu vực Bãi Sau vào chiều hôm trước.

Cụ rùa có mai hình oval, màu nâu xám loang lổ và vết thương ở vùng mặt. Sau khi phát hiện, ngư dân thông báo cho Ban quản lý miếu Bà Vàng để đưa cụ rùa về miếu làm lễ.

“Bà rùa” 50 năm tuổi lụy vào bờ Mũi Né, ngư dân làm lễ an táng trang trọng - Ảnh 1.

Rùa biện lụy vào bờ biển Mũi Né. Ảnh: Anh Cúc

“Bà rùa” 50 năm tuổi lụy vào bờ Mũi Né, ngư dân làm lễ an táng trang trọng - Ảnh 2.

Ngư dân làm lễ an táng trang trọng cho rùa biển. Ảnh: Anh Cúc

Nghi thức an táng được tổ chức trang trọng theo phong tục làng biển, trong đó ngư dân phát hiện xác rùa sẽ để tang 2 năm để tiễn đưa linh vật.

Cụ rùa được xác định là rùa xanh (Chelonia mydas), thường gọi là vích – loài rùa thường sinh sống ở các khu bảo tồn biển như Hòn Cau, Côn Đảo, Phú Quý…

CLIP: Ngư dân làm lễ an táng trang trọng cho rùa biển. Thực hiện: Anh Cúc

Trong tín ngưỡng dân gian, rùa biển được xem là “Bà” – linh vật bảo hộ ngư dân, mang lại bình an và may mắn. 

Việc “Bà rùa” lụy vào bờ được người dân coi là điềm lành, báo hiệu mùa biển thuận hòa.

Lâm Đồng Mũi Né rùa biển cá thể rùa biển ngư dân
