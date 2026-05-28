HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Cứu kịp thời người phụ nữ rơi xuống giếng sâu 30 mét

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Người phụ nữ đi nhặt ve chai không may bị rơi xuống giếng sâu gần 30m suốt nhiều giờ đã may mắn được cứu sống

Tối 28-5, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an tỉnh Gia Lai) đã kịp thời cứu sống người phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu khoảng 30 mét.

Nạn nhân được xác định là bà Huỳnh Thị Út (50 tuổi, trú tại tổ 2, phường Hội Phú), làm nghề nhặt ve chai.

Vào khoảng 19 giờ 40 phút cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục ở khu vực ngã tư đường Nguyễn Văn Linh giao Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú) nghe thấy tiếng động lạ ở khu vực giếng nước bỏ hoang gần đó.

CLIP: Cứu người phụ nữ rơi xuống giếng sâu 30 mét nhiều giờ - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, tìm cách cứu người phụ nữ bị rơi xuống giếng sâu

Khi đi đến gần, người dân phát hiện tiếng một người phụ nữ ở dưới giếng kêu cứu nên đã trình báo lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN đã xuất 2 xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức triển khai công tác cứu nạn.

Hiện trường là 1 giếng sâu gần 30m, rộng 80cm, mực nước ngập khoảng hơn 1,3 m. Lực lượng công an đã nhanh chóng tiếp cận đáy giếng để tiếp oxy cho nạn nhân đồng thời trấn an tâm lý, dùng thiết bị cứu hộ đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

CLIP: Cứu người phụ nữ rơi xuống giếng sâu 30 mét nhiều giờ - Ảnh 2.

Bà Huỳnh Thị Út được cứu kịp thời, hiện đã tỉnh táo và bị một số xây sát nhẹ

Sau khi được đưa lên bờ bà Út cho biết khoảng 14 giờ cùng ngày, khi đang tìm kiếm phế liệu ở khu vực trên thì bất ngờ bị rơi xuống giếng mà không ai hay biết.

"Khi tôi đang đi thì không để ý giẫm lên tấm kính che miệng giếng nên rơi xuống. Tôi đã cố bám vào các lỗ khoét ở thành giếng để trèo lên trên nhưng được nửa đường lại rơi xuống dưới. May mắn khi kiệt sức, kêu cứu thì có người phát hiện ra" - bà Út nói và gửi lời cám ơn các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN đã cứu giúp kịp thời.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực và giải cứu thành công người phụ bị rơi xuống giếng sâu


Tin liên quan

CLIP: Bé 8 ngày tuổi được CSGT hỗ trợ cấp cứu kịp thời

CLIP: Bé 8 ngày tuổi được CSGT hỗ trợ cấp cứu kịp thời

(NLĐO) - Nhờ sự hỗ trợ dẫn đường của lực lượng CSGT Gia Lai, cháu bé 8 tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

CLIP: CSGT Đà Nẵng mở đường, đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

(NLĐO) – CSGT Đà Nẵng kịp thời mở đường giữa dòng xe đông đúc, đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu qua cơn nguy kịch

Tàu chở cát chìm trên biển, 5 người trên tàu được cứu kịp thời

(NLĐO)- Khi vận chuyển hàng từ Nghệ An đi Ninh Bình, một tàu chở cát đã gặp phải sóng lớn đánh chìm, 5 người trên tàu may mắn được biên phòng ứng cứu kịp thời

phụ nữ Gia Lai rơi xuống giếng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo