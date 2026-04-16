Thời sự Xã hội

Clip 49 giây ghi lại cảnh cứu và sơ cứu 2 vợ chồng du khách ngay trên bãi biển Vũng Tàu

Ngọc Giang

(NLĐO)- Khi đang tắm biển tại Bãi Sau, 2 vợ chồng du khách bị dòng chảy xa bờ cuốn ra ngoài, may mắn được lực lượng cứu hộ kịp thời ứng cứu

Sáng 16-4, lực lượng cứu hộ bãi biển thuộc Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên đã kịp thời cứu sống 2 vợ chồng du khách đến từ Đồng Nai gặp nạn khi tắm biển Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM). 

Sáng cùng ngày, anh N.H.L. (ngụ Đồng Nai) cùng vợ xuống tắm biển tại khu vực Bãi Sau như nhiều du khách khác. Trong lúc đang bơi, cả 2 vợ chồng bất ngờ bị dòng chảy xa bờ cuốn ra ngoài, rơi vào tình trạng hoảng loạn và có dấu hiệu đuối sức.

Phát hiện sự việc, các nhân viên cứu hộ đang trực tại bãi biển lập tức triển khai phương án ứng cứu. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng tiếp cận các nạn nhân đưa được cả 2 vợ chồng anh L. trở lại bờ an toàn.

Cứu 2 vợ chồng du khách khỏi đuối nước Bãi Sau tại Vũng Tàu - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đưa được 2 vợ chồng du khách vào bờ sơ cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Khi được đưa vào bờ, các nạn nhân trong tình trạng mệt lả, có dấu hiệu ngạt nước, đặc biệt là người chồng. Lực lượng cứu hộ đã tiến hành sơ cứu, hỗ trợ hô hấp và theo dõi sức khỏe ban đầu. Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, cả 2 du khách dần hồi phục, sức khỏe ổn định và không nguy hiểm đến tính mạng. 

Được cứu sống ngay tại bãi biển, vợ du khách không giấu được xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng lao ra ứng cứu. Hai người cho biết nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của các nhân viên làm nhiệm vụ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Họ bày tỏ sự biết ơn trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng cứu hộ tại Bãi Sau.

CLIP: Cứu 2 vợ chồng du khách Đồng Nai. Clip do lực lượng cứu hộ ghi lại

Đại diện lực lượng cứu hộ cho hay khu vực Bãi Sau xuất hiện nhiều dòng chảy xa bờ và khuyến cáo du khách cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên cứu hộ, chỉ tắm trong khu vực an toàn có cắm cờ giới hạn, không bơi quá xa bờ hoặc xuống nước khi biển động.

Tin liên quan

Rùa biển chết trôi dạt vào khu vực Bãi Sau, Vũng Tàu

(NLĐO) - Một con rùa biển trưởng thành chết, trôi dạt vào khu vực Bãi Sau, Vũng Tàu, thu hút sự chú ý của người dân và du khách

Công viên Bãi Sau Vũng Tàu "hồi sinh" sau những ngày cát phủ

(NLĐO)- Khác với hình ảnh bị cát phủ dày đặc cách đây một tuần, Công viên Thùy Vân (Bãi Sau, phường Vũng Tàu) đã sạch sẽ, đồng thời được lắp thêm lưới chắn cát

Phường Vũng Tàu siết chặt quản lý trật tự tại Công viên Bãi Sau

(NLĐO) - Trước tình trạng buôn bán hàng rong xuất hiện trở lại trong Công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu đã tăng cường lực lượng để tuần tra, xử lý.

