Công viên Bãi Sau Vũng Tàu "hồi sinh" sau những ngày cát phủ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Đô thị

Công viên Bãi Sau Vũng Tàu "hồi sinh" sau những ngày cát phủ

Ngọc Giang

(NLĐO)- Khác với hình ảnh bị cát phủ dày đặc cách đây một tuần, Công viên Thùy Vân (Bãi Sau, phường Vũng Tàu) đã sạch sẽ, đồng thời được lắp thêm lưới chắn cát

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Sáng 26-3, dọc tuyến Công viên Thùy Vân (Bãi Sau, phường Vũng Tàu, TPHCM) khoác lên mình diện mạo mới sau những ngày bị cát biển "tấn công". Không còn cảnh cát tràn lối đi, vùi lấp thảm cỏ, khu vui chơi như một tuần trước, không gian ven biển nay đã thông thoáng, sạch đẹp. Hình ảnh trên là thời điểm hơn 1 tuần trước, cát phủ kín, dày từng lớp.

- Ảnh 3.

Từng tốp công nhân môi trường vẫn miệt mài làm việc từ sáng sớm. Những lối dạo bộ từng bị phủ kín nay đã được dọn sạch, khô ráo. Người dân tập thể dục buổi sáng phấn khởi khi không còn phải né tránh những "đụn cát" bất tiện, trả lại nhịp sinh hoạt quen thuộc bên bờ biển.

VIDEO: Công viên Bãi Sau "hồi sinh" sau những ngày cát phủ

- Ảnh 4.

Theo ghi nhận, hiện tượng cát tràn vào công viên xảy ra trong nhiều ngày, trùng thời điểm gió chướng hoạt động mạnh. Gió Đông Bắc mang theo cát khô từ bãi biển xâm nhập sâu vào công viên, thậm chí lan vào khu dân cư, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và hoạt động du lịch.

- Ảnh 5.

Có thời điểm, cát phủ dày, kéo dài hàng chục mét. Trước tình hình này, gần 100 công nhân của Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu được huy động, cùng nhiều phương tiện cơ giới tham gia thu gom, vận chuyển hàng trăm tấn cát ra khỏi công viên.

- Ảnh 6.

Tuy nhiên, việc dọn dẹp không hề dễ dàng. Cát liên tục bị gió thổi ngược từ biển vào, có nơi vừa xử lý xong chỉ sau vài giờ lại bị phủ kín trở lại, khiến công tác khắc phục phải thực hiện liên tục trong nhiều ngày.

- Ảnh 7.

Công viên Bãi Sau thuộc dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng, quy mô gần 20 ha, kéo dài hơn 3 km. Đây là không gian công cộng quan trọng, phục vụ hàng chục ngàn lượt người dân và du khách mỗi ngày, nên việc đảm bảo cảnh quan luôn được đặt lên hàng đầu.

- Ảnh 8.

Không chỉ xử lý trước mắt, đơn vị quản lý đã triển khai giải pháp lâu dài nhằm hạn chế cát xâm lấn. Dọc công viên, hơn 500 m lưới chắn cát được lắp đặt tại các khu vực không có bậc lên xuống biển, tạo thành "lá chắn mềm" ngăn cát bay.

- Ảnh 9.

Thực tế cho thấy, giải pháp này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, ngăn chặn khoảng 98% lượng cát từ biển thổi vào. Những điểm từng là "điểm nóng" nay cơ bản được kiểm soát, giúp duy trì cảnh quan ổn định hơn.

- Ảnh 10.

Song song đó, lực lượng công nhân vẫn túc trực thường xuyên để xúc cát, tưới nước hạn chế cát bay. Về lâu dài, đơn vị quản lý đang tính toán trồng thêm các loại cây chịu gió như phong ba, rau muống biển dọc tuyến dạo bộ nhằm tạo thêm lớp chắn tự nhiên.

- Ảnh 11.
- Ảnh 12.
- Ảnh 13.

Hình ảnh công viên sáng 26-3, gần như toàn bộ khu vực bị cát phủ đã được dọn sạch sẽ

- Ảnh 14.

- Ảnh 15.

Lực lượng chức năng cho biết sử dụng lưới chắn cát cũng chỉ tạm thời để qua thời điểm gió chướng, phương án lâu dài vẫn phải trồng cây để hạn chế cát bị thổi lên khu vực trên.


Hình ảnh lạ tại công viên ngàn tỉ đồng ở Bãi sau Vũng Tàu

(NLĐO) - Cát biển liên tục tràn vào, vùi lấp nhiều hạng mục tại công viên ngàn tỉ đồng ở Bãi Sau Vũng Tàu gây mất mỹ quan

Phường Vũng Tàu siết chặt quản lý trật tự tại Công viên Bãi Sau

(NLĐO) - Trước tình trạng buôn bán hàng rong xuất hiện trở lại trong Công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu đã tăng cường lực lượng để tuần tra, xử lý.

Bùng nổ ẩm thực với loạt món ăn hấp dẫn tại Bãi Sau, Vũng Tàu

(NLĐO)- Không có "cá viên chiên", thay vào đó là loạt món hải sản, đặc sản ba miền, bánh truyền thống và các món chế biến tại chỗ, thu hút đông đảo du khách

không gian công cộng Bãi Sau công viên nghìn tỉ Vũng Tàu TPHCM công viên Thuỳ Vân cát phủ công viên cát bay chắn cát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo