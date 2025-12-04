Phường Vũng Tàu siết chặt quản lý trật tự tại Công viên Bãi Sau

Ngày 4-12, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết địa phương đã triển khai lực lượng tuần tra, xử lý nghiêm tình trạng buôn bán hàng rong nhằm đảm bảo cảnh quan, trật tự và văn minh đô thị tại khu vực Bãi Sau.

Theo UBND phường, chiều 3-12, phường đã tổ chức cuộc họp khẩn với các phòng, ban chuyên môn và lực lượng chức năng để bàn biện pháp xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và hành vi buôn bán hàng rong tại công viên và dọc tuyến đường Thùy Vân.

Công viên Bãi Sau và tuyến đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu

Tại cuộc họp, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, Công an phường và các lực lượng chức năng đã báo cáo thực trạng, nêu rõ những khó khăn trong công tác quản lý trật tự đô thị tại khu vực này.

Ông Vũ Hồng Thuấn cho hay hiện dự án Công viên Bãi Sau vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Vì vậy, chủ đầu tư và nhà thầu chưa bàn giao để vận hành, khai thác. Theo quy định, khi dự án chưa nghiệm thu thì không được mở cửa phục vụ người dân.

Tuy nhiên, do công viên kết nối trực tiếp với bãi biển và đã cơ bản hoàn thiện cảnh quan xanh - sạch - đẹp, phường đã linh hoạt mở cửa để người dân, du khách tham quan, trải nghiệm không gian mới. "Phường luôn bố trí lực lượng kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo an ninh trật tự" - ông Thuấn nói.

Liên quan việc báo chí phản ánh tình trạng hàng rong gây nhếch nhác trong công viên, ngay tối 3-12, phường đã tổ chức kiểm tra thực địa và giao Công an phường tăng cường lực lượng tuần tra, xử lý nghiêm và dứt điểm.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra thực tế tại công viên Bãi Sau vào đêm 3-12

Để quản lý hiệu quả lòng đường, vỉa hè trên địa bàn, UBND phường đã giao Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị xây dựng kế hoạch quản lý trật tự đô thị, thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP HCM tại Công văn 4186 về tăng cường quản lý và sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Phường cũng đề nghị Sở Xây dựng sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan thẩm quyền cấp phép để thuận lợi trong công tác quản lý.

Bên cạnh đó, phường kiến nghị Sở Xây dựng đẩy nhanh nghiệm thu, bàn giao dự án Công viên Bãi Sau để phường có cơ sở pháp lý quản lý, khai thác và vận hành đồng bộ, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

"Trong thời gian chờ bàn giao, phường mong người dân và du khách cùng chung tay giữ gìn cảnh quan, vệ sinh, góp phần xây dựng hình ảnh khu du lịch Bãi Sau văn minh, thân thiện" - Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu nhấn mạnh