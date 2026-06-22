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Kết quả xổ số

CLIP: Đại lý đổi thưởng xuyên đêm cho khách trúng xổ số miền Nam

Thu Tâm

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 22-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

Sau khi kết quả xổ số miền Nam ngày 21-6 được công bố, sáng 22-6, anh Lê Du – đại diện đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TPHCM – cho biết vừa đổi thưởng xuyên đêm cho những khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 075760) 14 vé và trúng giải an ủi 27 vé Tiền Giang.

Vé do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 21-6.

Đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc 14 vé Tiền Giang. Nguồn: ĐLVS Mỹ Hạnh

CLIP: Đại lý đổi thưởng xuyên đêm cho khách trúng xổ số miền Nam - Ảnh 1.
CLIP: Đại lý đổi thưởng xuyên đêm cho khách trúng xổ số miền Nam - Ảnh 2.

Đại lý Mỹ Hạnh đổi thưởng xuyên đêm cho những khách hàng trúng giải độc đắc 14 vé và trúng giải an ủi 27 vé Tiền Giang. Ảnh: ĐLVS Mỹ Hạnh

Hiện, vẫn còn 2 vé Tiền Giang trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn nên các đại lý vé số ở TPHCM đang tìm kiếm.

Trước đó, vào chiều 12-6, đại lý vé số Mỹ Hạnh đã đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 423392) 22 tỉ đồng vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 11-6.

"Chị ấy ngoài 30 tuổi, ngụ xã Bà Điểm và làm công việc bán rau ở chợ đầu mối Hóc Môn. Chị ấy nhận tiền mặt 200 triệu đồng, còn lại nhận qua chuyển khoản" – anh Du tiết lộ.

Đến ngày 16-6, đại lý vé số Mỹ Hạnh tiếp tục đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng giải độc đắc (dãy số 285122) 2 vé TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 15-6.

"Nam khách hàng ngoài 50 tuổi, ở Củ Chi và hành nghề chạy xe dịch vụ. Ông ấy nhận chuyển khoản 2 tỉ đồng, còn lại nhận tiền mặt" – anh Du cho biết.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 22-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

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