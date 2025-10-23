CLIP: Dân quân ở Đà Nẵng khiêng xe máy giúp dân vượt đường sạt lở

Ngày 23-10, Đoàn công tác Quân khu 5 do Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác phòng, chống bão và khắc phục sạt lở tại TP Đà Nẵng. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng và Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

Do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực bờ biển thuộc khối phố Tân Thành, phường Hội An Tây bị sạt lở dài hơn 100 m, sóng đánh sâu vào bờ gần 30 m, gây nguy hiểm cho khu dân cư ven biển.

Đoàn công tác kiểm tra tình trạng sạt lở bờ biển ở phường Hội An Tây

Trong điều kiện mưa gió kéo dài, lực lượng quân sự, biên phòng và dân quân được huy động, sử dụng vật tư, phương tiện cơ giới và bao cát để đắp kè, ngăn sóng, bảo vệ an toàn cho nhân dân và tài sản.

Qua kiểm tra hiện trường, Quân khu và lãnh đạo thành phố xác định trên địa bàn vẫn còn nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao, kéo dài hàng trăm mét.

Đại tá Cao Văn Mười đề nghị chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo, căng dây, rào chắn ngăn người dân, du khách tiếp cận khu vực nguy hiểm đồng thời chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng tiếp tục phân công lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng túc trực 24/24 giờ.

Đoàn công tác cũng đến kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc và xã Đại Lộc, nơi thường xuyên xảy ra ngập lụt khi có mưa lớn...

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 12, trên địa bàn các xã miền núi phía Tây của TP Đà Nẵng có mưa lớn, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, gây tắc nghẽn giao thông và cô lập một số làng bản người Cơ Tu khu vực biên giới.

CLIP: Lực lượng dân quân hỗ trợ người dân đưa xe máy qua đoạn đường bùn lầy

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ đã chủ động triển khai lực lượng với phương tiện và quân số cao nhất phối hợp cùng lực lượng công an, biên phòng, quân sự trên địa bàn các xã khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở đất.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ triển khai lực lượng khắc phục tình trạng sạt lở đất

Tại tuyến đường ĐT.606 đoạn ngã ba Ch'nốc qua thôn Atu 1, xã Hùng Sơn bị sạt lở ta luy dương, đất đá tràn xuống đường khiến việc lưu thông đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Dân quân xã Hùng Sơn cùng với các lực lượng chức năng khắc phục tình trạng sạt lở đất gây ách tắc giao thông

Ngày 23-10, lực lượng dân quân xã Hùng Sơn đã phối hợp với các đơn vị tập trung khắc phục để thông đường. Lực lượng dân quân xã cũng đã hỗ trợ khiêng nhiều xe máy của người dân đi qua các đoạn đường ngập bùn lầy lội.

Thời tiết Đà Nẵng chiều nay Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong chiều nay (23-10), tại các xã, phường của TP Đà Nẵng có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ đêm 23 đến chiều 25-10, trên địa bàn TP có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại các xã, phường thuộc vùng đồng bằng và trung du phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm; các xã, phường thuộc vùng núi phía nam phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 350 mm; các xã, phường thuộc vùng núi phía Tây Bắc phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.



