Thời sự

Clip: Hành động của một thôn ở Đà Nẵng "cứu" được cả trăm triệu đồng trong bão số 12

Trần Thường

(NLĐO) – Phát hiện hàng chục chiếc xe máy có nguy cơ bị nước biển nhấn chìm, trưởng thôn ở Đà Nẵng huy động lực lượng di dời đến nơi an toàn.

Ngày 23-10, câu chuyện về hành động ý nghĩa của người dân thôn An Hải Tây (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được sự khen ngợi của cộng đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tấn Lượng, Trưởng thôn An Hải Tây, cho biết ngày 22-10, do ảnh hưởng của bão số 12, trên địa bàn xã có mưa nhẹ, gió lớn và sóng to. Điều này khiến phà Tam Hải buộc phải ngừng hoạt động, không thể đưa đón người dân giữa xã Núi Thành sang xã đảo Tam Hải.

Clip: Hàng chục chiếc xe máy được "giải cứu" kịp thời trước khi bị ngập nước biển

Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã kịp thời điều ca nô hỗ trợ vận chuyển người dân qua lại an toàn. Tuy nhiên, xe máy của người dân đành phải để lại tại bến phà Tam Quang (thôn An Hải Tây) – một bãi tạm không có người trông giữ.

Đến chiều cùng ngày (22-10), triều cường dâng cao đã đặt hàng chục chiếc xe máy của người dân tại bến phà Tam Quang vào nguy cơ bị ngập nước. Ngay lập tức, Trưởng thôn Nguyễn Tấn Lượng đã huy động Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng thanh niên trong thôn khẩn trương vận chuyển hơn 40 chiếc xe máy đến gửi tại nhà dân trong thôn để tránh ngập.

Dù gặp không ít khó khăn khi nhiều chủ phương tiện khóa cổ xe, nhưng tinh thần tương trợ đã giúp mọi người vượt qua, hoàn thành việc di dời tài sản một cách ý nghĩa.

Không chỉ vậy, từ chiều 22-10, thôn An Hải Tây còn cử người túc trực tại khu vực bến phà, hướng dẫn bà con xã đảo Tam Hải đưa xe đến gửi miễn phí tại các nhà dân trong thôn. 

Hàng trăm chiếc xe máy của người dân xã đảo Tam Hải đã được người dân An Hải Tây mở lòng giúp đỡ.

Ông Lượng chia sẻ, nếu không kịp thời di dời, vào tối 22 và rạng sáng 23-10, hàng chục xe máy, bao gồm cả những chiếc xe đắt tiền như SH trị giá cả trăm triệu đồng, đã có nguy cơ bị hư hỏng nghiêm trọng do ngập nước biển khi thủy triều dâng cao.

Tối 22-10, khi theo dõi qua Facebook, nhiều người dân ở xã Tam Hải thấy xe mình để ở bến phà Tam Quang được "giải cứu" - đã bày tỏ sự cảm kích trước hành động ý nghĩa của trưởng thôn và bà con nhân dân An Hải Tây.

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể người phụ nữ ở đập tràn sông Ly Ly

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể người phụ nữ ở đập tràn sông Ly Ly

(NLĐO) – Trong lúc đi chăn bò, một phụ nữ 45 tuổi ở TP Đà Nẵng không may bị đuối nước tại khu vực đập tràn sông Ly Ly

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thị sát "rốn lũ" Mẹ Suốt

(NLĐO) - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu thực hiện nghiêm việc sơ tán dân trước bão và mưa lớn, trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế

Người dân phản ánh nhà máy gạch gây ô nhiễm, xã ở Đà Nẵng vào cuộc xử lý

(NLĐO) – Cho rằng nhà máy sản xuất gạch gây ô nhiễm môi trường, nhiều người dân ở xã Tây Hồ - TP Đà Nẵng tập trung phản ứng.

