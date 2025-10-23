HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đà Nẵng: Dự báo mưa giảm mạnh từ 900 mm xuống còn 300 mm

B.Vân

(NLĐO) - Cơ quan dự báo cho biết Đà Nẵng sẽ hứng trận mưa "đặc biệt lớn" từ ngày 22-10, đến nay dự báo lượng mưa đã giảm xuống nhiều lần

Ngày 23-10, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ tiếp tục phát đi bản tin dự báo mưa lớn tại TP Đà Nẵng, cho thấy lượng mưa trong những ngày tới có xu hướng giảm so với các cảnh báo cực đại được đưa ra trước đó.

Cụ thể, ngày 23-10, tại các xã, phường của Đà Nẵng có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Từ đêm 23-10 đến trưa 25-10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng và trung du phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 350mm. Vùng phía Nam thành phố được dự báo 150-350mm, nơi cao nhất trên 400mm. Vùng núi phía Tây Bắc phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

So với dự báo trước đó vào ngày 22-10, mức mưa ghi nhận trong bản tin mới đã giảm. Ở bản phát lúc 21 giờ ngày 22-10, cơ quan khí tượng nhận định từ đêm 22 đến tối 24-10, Đà Nẵng có khả năng hứng mưa phổ biến 200-350mm, nhiều nơi vượt 500mm.

Dự báo lượng mưa Đà Nẵng giảm mạnh từ 900mm xuống 300mm , người dân cần đề phòng - Ảnh 1.

Trong ngày 21 và 22-10, nhiều người dân TP Đà Nẵng đổ xô đi mua lương thực tích trữ trước dự báo mưa lớn kéo dài

Ngày trước đó, 21-10, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ phát thông báo về tin bão số 12 Fengshen. Tại bản tin này, đơn vị dự báo từ ngày 22 đến 27-10, tại Đà Nẵng khả năng cao xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn với tổng lượng mưa phổ biến 400-700 mm, có nơi trên 900 mm.

Như vậy, trong vòng gần 3 ngày, dự báo mưa tại Đà Nẵng đã giảm từ mức cực đại có thể lên đến 900 mm xuống còn khoảng 150-300 mm, tức giảm khoảng 200-600 mm tùy khu vực và thời điểm.

Trước các dự báo về lượng mưa như trên, trong ngày 20-10, TP Đà Nẵng đã họp, yêu cầu kích hoạt cao nhất các phương án phòng chống để ứng phó với đợt mưa "đặc biệt lớn". 

Chính quyền đề nghị người dân tích trữ lương thực trong vòng 3 ngày. Đồng thời, thành phố cho học sinh toàn địa bàn nghỉ học từ chiều 22-10 đến hết ngày 23-10.

Theo ghi nhận thực tế, trong ngày 22 và sáng 23-10, tại nhiều xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa nhỏ, thỉnh thoảng mưa vừa, nhiều thời điểm tạnh ráo.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thị sát "rốn lũ" Mẹ Suốt

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thị sát "rốn lũ" Mẹ Suốt

(NLĐO) - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu thực hiện nghiêm việc sơ tán dân trước bão và mưa lớn, trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế

Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể người phụ nữ ở đập tràn sông Ly Ly

(NLĐO) – Trong lúc đi chăn bò, một phụ nữ 45 tuổi ở TP Đà Nẵng không may bị đuối nước tại khu vực đập tràn sông Ly Ly

CLIP: Đường Như Nguyệt (Đà Nẵng) thành sông do ảnh hưởng bão số 12 Fengshen

(NLĐO) – Sáng nay, đơn vị thi công bờ kè nỗ lực gia cố một số vị trí xung yếu bên bờ sông Hàn nhưng bất thành trước mưa to, sóng lớn.

Đà Nẵng
