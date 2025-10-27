CLIP: Đèo Lò Xo đang sạt lở nặng, Quốc lộ 14 tê liệt

Sáng 27-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khuyến cáo các tài xế tạm thời chưa di chuyển qua đèo Lò Xo, Quốc lộ 14 do khu vực này đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng.



Đèo Lò Xo nằm giữa địa phận hai tỉnh Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều vị trí trên đèo bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường với khối lượng rất lớn gây chia cắt giao thông tại nhiều vị trí.

Đèo Lò So trên Quốc lộ 14 bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông chia cắt

Tại các vị trí tại Km1403 và Km1408 (đoạn qua xã Đăk Blô, tỉnh Quảng Ngãi), hàng trăm m3 đất đá đã sạt lở, đổ tràn ra đường khiến giao thông bị chia cắt.

Các phương tiện lưu thông đến vị trí này đã không thể tiếp tục di chuyển, đậu thành hàng dài hai bên đường.



Lực lượng CSGT Trạm Ngọc Hồi (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã phối hợp với Văn phòng quản lý đường bộ III.4, chính quyền địa phương huy động người, phương tiện đang khẩn trương dọn dẹp đất, đá để giao thông sớm thông tuyến trong thời gian ngắn nhất; đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao.

Sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông trên Quốc lộ 14 bị tê liệt

Ngoài ra, Trạm CSGT Ngọc Hồi đã chỉ đạo, bố trí tổ chức lực lượng chốt chặn, phân luồng và hỗ trợ người dân, không để tình huống xấu có thể xảy ra.



Trong thời gian khắc phục, lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân, tài xế không di chuyển qua đèo để đảm bảo an toàn, đồng thời có thể lựa chọn các tuyến đường khác thay thế. Sau khi hoàn tất việc khắc phục sạt lở, lực lượng chức năng sẽ thông báo để người dân chủ động di chuyển.

Hiện nay, những phương tiện di chuyển từ Đà Nẵng về các xã phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có thể di chuyển theo Quốc lộ 24 với quãng đường xa hơn nhưng không bị sạt lở.