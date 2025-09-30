Nước lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều nơi bị chia cắt, nhà dân ngập tới nóc

Ngày 30-9, tại nhiều khu vực ở xã Quỳ Châu, Nghệ An nhiều tuyến đường, khu dân cư bị chia cắt, ngập sâu do nước lũ đổ về cuồn cuộn. Nhiều nhà dân bị ngập tới nóc.

Nhiều hộ dân phải di chuyển bằng thuyền, trong khi một số khu vực bị cô lập hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động người và phương tiện đến các điểm ngập sâu để sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nước lũ dâng cao tới nóc nhà ở xã Quỳ Châu. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo người dân địa phương, nước lũ đổ về cuồn cuộn, dâng lên quá nhanh người dân chỉ biết chạy thoát thân, nhiều tài sản bị ngập, nước cuốn trôi hết.

Mưa lớn do bão số 10 và hoàn lưu sau bão gây ra khiến hàng loạt tuyến đường, cầu tràn và bản làng ở miền Tây Nghệ An đang bị chìm trong nước lũ.

Nhiều nhà dân ở xã Quỳ Châu bị ngập sâu trong nước lũ. Ảnh: Q. Châu

Tại xã Yên Hòa, nước lũ dồn dập đổ về cuốn sập 7 căn nhà và 1 cây cầu bê tông cốt thép, toàn xã bị cô lập.

Tại xã miền núi Nga My, từ rạng sáng 29-9, mưa lớn khiến suối Nậm Ngân dâng cao, chảy xiết. Cầu sắt bắc qua suối bị ngập và đến khoảng 6 giờ sáng đã bị lũ cuốn trôi, chia cắt hàng chục hộ dân bản Canh với trung tâm xã.

Tại xã Tiền Phong, nước khe suối dâng cao làm ngập ba cầu tràn, trong đó cầu Nhạn Quạc bị nước lũ cuốn kèm cây cối mắc kẹt.

Theo thống kê ban đầu từ cơ quan chức năng, bão số 10 gây thiệt hại rất lớn cho tỉnh Nghệ An. Mưa bão đã khiến 1 người tử vong, 10 ngôi nhà sập hoàn toàn, hơn 700 ngôi nhà bị hư hỏng và 19.225 nhà bị tốc mái.

Bão số 10 khiến hàng chục ngàn nhà dân bị hư hỏng, tốc mái

Ngoài ra mưa bão số 10 cũng khiến hơn 2.200 nhà bị ngập nước. Bão số 10 quét qua gây thiệt hại đối với 43 điểm trường học, 18 cơ sở y tế, hàng ngàn héc ta lúa, hoa màu, cây trồng và hàng nghìn gia cầm, vật nuôi. Hơn 1.100 cột điện gãy đổ, 2 trạm điện hư hỏng, 1 công trình cấp nước sạch hư hỏng và 13 trụ sở ủy ban tốc mái, hư hỏng.

Nhiều khu vực ở miền núi của tỉnh Nghệ An bị ngập sâu, chia cắt. Ảnh: Q. Châu

Trước những thiệt hại lớn do bão số 10 gây ra, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, sở, ngành tập trung khắc phục hậu quả sau bão. Hỗ trợ đưa người dân trở về nhà bảo đảm an toàn. Tiếp tục ứng phó với diễn biến mưa lũ sau bão.