Thời sự Xã hội

Lũ khẩn cấp trên sông, hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt

Trần Thường

(NLĐO) – Mưa lớn kết hợp với thủy điện ở thượng nguồn xả lũ, hàng ngàn hộ dân tại khu vực rốn lũ Thượng Đức bị ngập, chia cắt.

Sáng 27-10, tại các xã, phường của TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa rất lớn. Ghi nhận tại các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, xã Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, mưa vẫn liên tục đổ xuống.

Hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt - Ảnh 1.

Hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt - Ảnh 2.

Hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt - Ảnh 3.

Hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt - Ảnh 4.

Đường ở xã Đại Lộc bị ngập nặng

Hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt - Ảnh 5.

Hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt - Ảnh 6.

Nhiều khu vực ở xã Đại Lộc bị ngập nặng

Theo nhiều người dân, do mưa lớn kết hợp với thủy điện xả lũ, nước sông đang dâng cao. Tại nhiều khu vực thấp trũng ở xã Đại Lộc, Thu Bồn, Hà Nha của TP Đà Nẵng đã bị ngập nặng.

Nhiều khu vực ở xã Đại Lộc ngập nặng

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Thượng Đức (vùng rốn lũ ở TP Đà Nẵng), từ chiều tối 26-10 đến sáng 27-10, mực nước dâng cao gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn xã. Lực lượng công an, quân sự xã đã hỗ trợ sơ tán người dân, nâng cao, di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt - Ảnh 7.

Hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt - Ảnh 8.

Hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt - Ảnh 9.

Hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt - Ảnh 10.

Hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt - Ảnh 11.

Hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt - Ảnh 12.

Hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt - Ảnh 14.

Hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt - Ảnh 16.

Hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt - Ảnh 17.

Hàng ngàn hộ dân ở "rốn lũ" Thượng Đức – TP Đà Nẵng bị chia cắt - Ảnh 18.

Lực lượng chức năng xã Thượng Đức giúp dân di dời tài sản lên cao

Tính đến 7 giờ ngày 27-10, các thôn Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn; Trúc Hà, Tân An, Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông bị nước lũ chia cắt. Trong đó, tại tổ 6 thôn Tân An một số nhà nhập sâu trên 1 m. Với tổng số hộ bị chia cắt trên địa bàn xã hơn 2.120 hộ, khoảng 4.300 khẩu.

Nhiều nơi tại xã Gò Nổi - TP Đà Nẵng bị ngập nặng, người dân phải dùng ghe để di chuyển

Xã Thượng Đức đã hỗ trợ di dời tài sản các hộ vùng trũng thấp ở tổ 6 thôn Tân An; di dời xem ghép 113 hộ, với 447 khẩu.

Tại xã Hà Nha, ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã cho biết nước trên sông Vu Gia dâng cao, tuyến ĐT609 đi qua xã Hà Nha lên xã Thượng Đức đã bị chia cắt. Trên địa bàn xã cũng có nhiều nhà dân bị ngập nặng.

Lúc 9 giờ sáng 27-10, Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ đã phát đi tin lũ khẩn cấp trên sông Gia, Thu Bồn.

Theo đó, hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia -Thu Bồn đang lên nhanh, sông Tam Kỳ đang xuống chậm. Mực nước lúc 7 giờ ngày 27-10 trên các sông như sau: - Sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức: 16 m- dưới BĐ3: 0,5 m; tại Ái Nghĩa ở mức: 9 m- trên BĐ3: 0,01 m.

Trên sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức: 16,42 m- trên BĐ3: 1,42 m; tại Giao Thủy ở mức: 8,43 m- dưới BĐ3: 0,37 m; tại Câu Lâu ở mức: 3.71m- dưới BĐ3: 0,29 m; tại Hội An ở mức: 1,81 m- dưới BĐ3: 0,19 m.

Sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức: 1,12 m (06h/27/10)- trên BĐ1: 0,12 m; Sông Tam kỳ tại Tam Kỳ ở mức: 1,28 m- dưới mức BĐ1.

Dự báo 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên ở trên mức BĐ3; sông Hàn ở mức trên BĐ2; sông Tam Kỳ ở xấp xỉ mức BĐ1…

Ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến...

Đà Nẵng Quảng Nam ngập nặng rốn lũ thu bồn Thượng Đức Vu Gia
