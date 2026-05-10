Ngày 10-5, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công thuộc UBND phường Phú Xuân, TP Huế đã phối hợp lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.Q.C. (SN 1985; ngụ đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân) vì hành vi đổ hàng trăm vỏ chai bia thuỷ tinh xuống sông Kẻ Vạn.

Hình ảnh người đàn ông mang vỏ chai bia đổ xuống sông Kẻ Vạn. Nguồn: MXH.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông cởi trần, mang từng két nhựa chứa vỏ chai bia thuỷ tinh đổ xuống sông Kẻ Vạn ở đoạn 123 đường Lê Duẩn. Tiếng vỏ chai thuỷ tinh va vào nhau "leng keng" khiến nhiều người "rợn gáy" vì lo ngại mảnh vở sẽ rất nguy hiểm.

Hình ảnh nhiều vỏ chai bia nổi trên mặt nước, trôi lững lờ trên sông, một số nhanh chóng chìm xuống do nước tràn vào chai, rất phản cảm, khiến nhiều người bức xúc.

Hơn 100 vỏ chai bia bị vứt xuống đoạn sông Kẻ Vạn.

Ngay lập tức, chính quyền phường Phú Xuân đã vào cuộc xác minh, bước đầu làm rõ người có hành vi trên là ông C. Theo đó, vào khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, người này mang nhiều két chứa vỏ chai bia cũ ra phía sau nhà rồi đổ xuống sông.

Làm việc với cơ quan chức năng, người này khai do thường xuyên sử dụng bia chai thuỷ tinh nên tích trữ số lượng lớn vỏ chai cũ nhưng không bán lại được, nhà sản xuất không thu hồi nên để trong khuôn viên nhà chật chội. Vì vậy, người này đã dùng cách mang vứt bỏ xuống sông Kẻ Vạn.

Tiến hành trục vớt các vỏ chai bia bị ném xuống sông Kẻ Vạn.

Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận có hơn 100 vỏ chai bia bị đổ xuống sông. Ngay sau đó, ông C. bị yêu cầu thuê người chèo ghe để trục vớt toàn bộ số vỏ chai đã thả xuống sông, hoàn thành việc khắc phục trong ngày.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, 2 người chèo ghe dọc sông để vớt số vỏ chai đang trôi nổi; riêng các chai chìm dưới đáy sông tiếp tục được yêu cầu trục vớt toàn bộ.

Ông Nguyễn Văn Kỷ, trưởng bộ phận quản lý đô thị thuộc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Phú Xuân, cho biết địa phương đang hoàn thiện hồ sơ để đề xuất xử phạt hành chính đối với ông C.

Trong trường hợp người vi phạm không chấp hành việc thu gom, trục vớt hoặc tiếp tục có hành vi gây ảnh hưởng môi trường thì địa phương sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xem xét xử lý theo quy định.