Thời sự

Gia Lai quy định mức chi đến 500.000 đồng/hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

Đức Anh

(NLĐO) - HĐND tỉnh Gia Lai vừa thông qua nghị quyết quy định mức chi kiểm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, cao nhất 500.000 đồng/hồ sơ.

Ngày 29-4, HĐND tỉnh Gia Lai đã ban hành nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

Gia Lai quy định mức chi đến 500.000 đồng/hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính - Ảnh 1.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai tại phường Quy Nhơn

Theo nghị quyết, cán bộ, công chức thực hiện kiểm tra, đánh giá văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng được hưởng mức chi tối đa 500.000 đồng/hồ sơ đối với cấp tỉnh và 400.000 đồng/hồ sơ đối với cấp xã.

Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác này.

Nghị quyết được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mới) sau sắp xếp đơn vị hành chính, cơ bản kế thừa các quy định trước đây và không làm tăng chi ngân sách. Nội dung điều chỉnh chủ yếu liên quan đến cấp huyện do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Sở Tài chính Gia Lai, khoản chi này thuộc nhóm chi phục vụ quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, căn cứ Thông tư 19/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trước đó, cả Gia Lai và Bình Định đều đã ban hành nghị quyết quy định mức chi tương tự, nay được rà soát, thống nhất để phù hợp với tình hình mới.

Bộ Công an thăng hàm đại tá cho 21 cán bộ Công an tỉnh Gia Lai

Bộ Công an thăng hàm đại tá cho 21 cán bộ Công an tỉnh Gia Lai

(NLĐO) - Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định thăng hàm từ thượng tá lên đại tá cho 21 trưởng phòng.

Gia Lai "mổ xẻ" 52 vấn đề nóng, quyết khơi thông điểm nghẽn tăng trưởng

(NLĐO) - HĐND tỉnh Gia Lai họp chuyên đề, đưa 52 vấn đề nóng ra bàn thảo nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng.

Ông Rah Lan Chung tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai với tín nhiệm tuyệt đối

(NLĐO) - Ông Rah Lan Chung được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII với sự tín nhiệm tuyệt đối.

