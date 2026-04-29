Gia Lai quy định mức chi đến 500.000 đồng/hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính

Ngày 29-4, HĐND tỉnh Gia Lai đã ban hành nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

Theo nghị quyết, cán bộ, công chức thực hiện kiểm tra, đánh giá văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng được hưởng mức chi tối đa 500.000 đồng/hồ sơ đối với cấp tỉnh và 400.000 đồng/hồ sơ đối với cấp xã.

Đối tượng áp dụng gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác này.

Nghị quyết được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mới) sau sắp xếp đơn vị hành chính, cơ bản kế thừa các quy định trước đây và không làm tăng chi ngân sách. Nội dung điều chỉnh chủ yếu liên quan đến cấp huyện do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Sở Tài chính Gia Lai, khoản chi này thuộc nhóm chi phục vụ quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, căn cứ Thông tư 19/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trước đó, cả Gia Lai và Bình Định đều đã ban hành nghị quyết quy định mức chi tương tự, nay được rà soát, thống nhất để phù hợp với tình hình mới.