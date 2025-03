CLIP: Đội cứu hộ Việt Nam bắt đầu tìm kiếm nạn nhân động đất tại Myanmar

Tối 30-3, Bộ Công an cho biết Đoàn Công tác cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, góp phần khắc phục những hậu quả nặng nề do trận động đất cường độ 7,7 độ gây ra tại Myanmar ngày 28-3.



Đoàn Công tác cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an tới Myanmar. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, sau gần 2 giờ bay, 18 giờ 15 phút theo giờ địa phương ngày 30-3, Đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế YanGon, Myanmar để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế. Ngay sau khi đặt chân đến đây, trong không khí khẩn trương, các thành viên trong đoàn đều rất sẵn sàng và cố gắng được đến các khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất thật nhanh để thực hiện nhiệm vụ.

Ngay trên hành trình di chuyển trong đêm, Đại tá Nguyễn Minh Khương, trưởng đoàn công tác của Bộ Công an, phân công 26 sĩ quan trong đoàn thành 3 tổ công tác. Trước mắt, thực hiện các nhiệm vụ di chuyển, tập kết trang thiết bị, hàng hóa rồi khi đến địa điểm sẽ tiến hành dựng lán trại, triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ.

Sau khoảng 8 tiếng di chuyển, Đoàn đến khu vực TP Sagaing - địa phương cách thủ đô Naypyidaw khoảng 250 km. Tại đây, vào sáng 31-3, ngay khi ổn định, Đoàn công tác sẽ bắt tay ngay vào công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đoàn công tác đang di chuyển về nơi tập kết. Video: Bộ Công an

Chiều cùng ngày 30-3, Đoàn cứu hộ của Bộ Quốc phòng gồm 80 quân nhân, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, đảm nhiệm vai trò Tổng Chỉ huy cũng đã tới Myanmar. Trong sáng 31-3, Đoàn cứu hộ của Bộ Quốc phòng cũng bắt đầu tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Ngoài cử lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ, để giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar, viện trợ 300.000 đô la Mỹ giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất.

Tính đến ngày 30-3, ít nhất 1.700 người đã thiệt mạng, khoảng 3.400 người bị thương và khoảng 300 người mất tích tại Myanmar.