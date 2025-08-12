Một ngày triệt phá nhiều điểm ma túy, bắt giữ 6 người ở Quảng Trị





Các đối tượng bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 10-8, Công an phường Đồng Hới phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều địa điểm, bắt giữ 6 người liên quan ma túy, thu gần 200 viên hồng phiến, ketamin cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 10-8, các mũi trinh sát đồng loạt triển khai kiểm tra, phát hiện nhiều vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại nhà Lê Tâm (34 tuổi, ở phường Đồng Hới), công an bắt quả tang Tâm cùng 3 người khác - gồm Võ Anh Linh (41 tuổi), Phan Văn Lộc (32 tuổi) và Nguyễn Anh Tuấn (40 tuổi - cùng trú phường Đồng Hới) đang sử dụng ma túy. Tang vật thu giữ là 175 viên hồng phiến và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Tiếp đó, lực lượng chức năng kiểm tra phòng trọ của Lê Thị Hoàn (47 tuổi; trú xã Đông Thành, tỉnh Quảng Trị; hiện ngụ tại phường Đồng Hới) và phát hiện 8 viên hồng phiến.

Cùng ngày, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuế Quang Trung (51 tuổi, trú phường Đồng Thuận) tại tầng 3 ký túc xá Đại Phong, thu giữ 13 viên hồng phiến và 1 gói ketamin.



