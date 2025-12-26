HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Clip ghi lại cảnh nữ sinh ở Đà Nẵng "đứng chịu trận" gây dậy sóng mạng xã hội

Trần Thường

(NLĐO) – Một nữ sinh lớp 8 ở xã Quế Sơn – TP Đà Nẵng bị nhóm bạn đánh hội đồng, trong số những người tham gia đánh có một số nam sinh cùng lớp.

Ngày 26-12, cơ quan chức năng xã Quế Sơn (TP Đà Nẵng) đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 8 trên địa bàn bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Trước đó, tối 25-12, trên mạng xã hội lan truyền hai đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa đánh liên tiếp.

Dậy sóng clip nữ sinh ở Đà Nẵng bị nhóm nam nữ đánh hội đồng - Ảnh 1.

Nam sinh đấm liên tục vào mặt em H. (Ảnh cắt từ clip)

Trong khi nạn nhân chỉ biết đứng chịu trận thì một số học sinh khác đứng xung quanh cổ vũ, cười đùa. Các đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, khiến dư luận bức xúc.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 23-12 tại khu vực phía sau Nhà văn hóa thôn Tân Phong, xã Quế Sơn. Nữ sinh bị đánh là em H.G.H., học sinh lớp 8/1, Trường THCS Q.P.

Báo cáo từ nhà trường cho biết, có tổng cộng 8 học sinh tham gia hành vi bạo lực, trong đó 6 em học cùng lớp 8/1 và 2 em là học sinh ngoài trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân từ trước.

Cụ thể, em L.N.T. (ngoài nhà trường) đã nhắn tin kêu gọi một số học sinh đến khu vực Nhà văn hóa thôn Tân Phong. Tại đây, sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, em T. đã tát vào mặt em H., sau đó các học sinh khác tiếp tục lao vào đánh.

Hiện nữ sinh H. đang trong trạng thái tinh thần hoảng loạn và được đưa đi điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi nắm thông tin, ban giám hiệu nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần học sinh bị hại; đồng thời yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình, làm việc với những em chứng kiến sự việc để phục vụ công tác xác minh.

Dậy sóng clip nữ sinh ở Đà Nẵng bị nhóm nam nữ đánh hội đồng - Ảnh 2.

Người nhà bức xúc chia sẻ clip lên mạng xã hội

Nhà trường cũng đã báo cáo vụ việc với Công an xã Quế Sơn và phối hợp chặt chẽ để xử lý theo quy định. Dự kiến sáng 27-12, nhà trường sẽ mời phụ huynh cùng toàn bộ học sinh liên quan đến làm việc nhằm làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý phù hợp.

Tin liên quan

Xôn xao video nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong trường học

Xôn xao video nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong trường học

(NLĐO) - Một nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng trong trường học trước sự chứng kiến của nhiều người.

Đà Nẵng khai trừ theo quy định của Đảng đối với 2 đảng viên

(NLĐO) – Cựu phó giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải - Chi nhánh Công ty CP giao thông vận tải Quảng Nam bị khai trừ Đảng.

Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp xây dựng không phép trong Cụm công nghiệp Thanh Vinh

(NLĐO) – Thanh tra Đà Nẵng phát hiện các doanh nghiệp như Công ty Dinco, Bê tông Dufago,… xây dựng nhiều hạng mục không phép trong Cụm công nghiệp Thanh Vinh.

Đà Nẵng mạng xã hội cơ quan chức năng công an xã nữ sinh bị đánh ban giám hiệu Quế Sơn đánh hội đồng Quế Phong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo