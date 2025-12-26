HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đà Nẵng khai trừ theo quy định của Đảng đối với 2 đảng viên

Trần Thường

(NLĐO) – Cựu phó giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải - Chi nhánh Công ty CP giao thông vận tải Quảng Nam bị khai trừ Đảng.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng mới đây đã ban hành thông cáo báo chí về kỳ thứ 5 do bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy chủ trì kỳ.

Theo đó, tại kỳ họp 05, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ theo quy định của Đảng đối với 2 đảng viên vi phạm pháp luật, bị tuyên phạt tại các bản án của tòa án nhân dân các cấp.

Đà Nẵng khai trừ đảng cựu phó giám đốc trung tâm đào tạo lái xe - Ảnh 1.

Ông Lê Thủy Thành và 2 lãnh đạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải - Chi nhánh Công ty CP giao thông vận tải Quảng Nam bị bắt tạm giam tháng 6-2024 (Ảnh tư liệu)

Thứ nhất, ông Nguyễn Công Bình, đảng viên Chi bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Phước Trà thuộc Đảng bộ UBND xã Phước Trà; nguyên đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cũ.

Thứ hai, ông Lê Thủy Thành, nhân viên Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải - Chi nhánh Công ty CP giao thông vận tải Quảng Nam, đảng viên Chi bộ công ty, Đảng bộ phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng, nguyên Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Hành chính quản trị Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải - Chi nhánh Công ty CP giao thông vận tải Quảng Nam, nguyên Phó Bí thư Chi bộ công ty, thuộc Đảng bộ TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ.

Năm 2024, ông Lê Thủy Thành cùng 2 lãnh đạo Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải - Chi nhánh Công ty CP giao thông vận tải Quảng Nam bị Công an tỉnh Quảng Nam (nay là Công an TP Đà Nẵng) bắt tạm giam về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Tin liên quan

Đà Nẵng và Lý Sơn hướng tới điểm đến quốc tế xanh

Đà Nẵng và Lý Sơn hướng tới điểm đến quốc tế xanh

Ngày 25-12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo triển khai công tác năm 2026.

Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp xây dựng không phép trong Cụm công nghiệp Thanh Vinh

(NLĐO) – Thanh tra Đà Nẵng phát hiện các doanh nghiệp như Công ty Dinco, Bê tông Dufago,… xây dựng nhiều hạng mục không phép trong Cụm công nghiệp Thanh Vinh.

Đạp xe xuyên lục địa: VĐV người Tây Ban Nha làm điều ý nghĩa tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Vận động viên người Tây Ban Nha đạp xe xuyên lục địa nhằm tưởng nhớ người cha qua đời vì bệnh ung thư

