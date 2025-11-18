CLIP: Giải cứu 180 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm trong đêm

Tối 18-11, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa hoàn tất việc sơ tán 180 người dân bị cô lập do mưa lũ tại khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng giải cứu 180 người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Theo đó, đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp lực lượng chức năng xã Yang Mao đã đưa được 180 người dân tại khu vực bị ngập lụt ở thôn Ea Hanh đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng cũng đã chuyển lương thực, thực phẩm cho 26 hộ bị chia cắt ở khu vực khác, chờ nước rút.

Trước đó, mưa lớn và liên tục trong suốt 3 ngày qua khiến khu vực thôn Ea Hanh bị ngập lụt, cô lập. Điều đáng lo ngại nữa là khu vực này có nguy cơ sạt lở đất.

Trước tình hình trên, sáng 18-11 lực lượng chức năng tại địa phương đã căng dây thừng qua sông để sơ tán người dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở đất.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, khi đang thực hiện việc sơ tán dân thì mưa rất lớn, nước đổ về mạnh nên phải tạm dừng.

Chiều cùng ngày, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk được huy động phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiếp tục giải cứu người dân ra khu vực an toàn trước đêm mưa lũ.