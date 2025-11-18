Tiếp cận được 8 người dân bị mắc kẹt do lũ lớn ở Đắk Lắk

Sáng 18-11, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng đã tiếp cận được 8 người dân bị kẹt trên rẫy.

Mưa lũ khiến nhiều khu vực ở tỉnh Đắk Lắk bị ngập lụt, cô lập

Trước đó, do lũ lớn bất ngờ đổ về nên 8 người dân đi làm rẫy không kịp về nhà, phải ở lại trên chòi rẫy. Đến sáng nay (18-11) khi nước sông tạm rút xuống, lực lượng chức năng đã tiếp cận được khu vực trên để tìm phương án đưa 8 người về nhà an toàn.

"Trong thời gian bị kẹt lại do mưa lũ, cả 8 người dân đều đảm bảo được lương thực, không bị đói khát. Hiện nước lũ trên địa bàn đã rút dần, nếu hôm nay không mưa, tình hình sẽ ổn hơn" - ông Trực nói.

Nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hỏng do mưa lũ

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện nước lũ trên địa bàn đã bắt đầu rút. Tuy nhiên, hiện nước lũ đang đổ về các thôn phía hạ du sông Krông Bông. Vì vậy, lực lượng chức năng xã này đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng sơ tán một số hộ dân ở trong vùng có nguy cơ ngập lụt.

Trong khi đó, ông Huỳnh Duy Trung, Chủ tịch UBND xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk, thông tin hiện nước đã rút, lực lượng chức năng đã tiếp cận được các vùng bị cô lập trước đó.

Như đã phản ánh, từ ngày 16-11 đến 17-11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa to và rất to khiến các xã Cư Pui, Krông Bông, Yang Mao...bị ngập sâu, hàng ngàn hộ dân bị cô lập.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ khiến 7 căn nhà tại xã Yang Mao bị đổ sập, hư hỏng; hàng trăm căn nhà bị ngập. Bên cạnh đó, mưa lũ khiến nhiều tuyến đường, cầu dân sinh bị sạt lở, hư hỏng nặng.