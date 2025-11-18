Tiếp cận được 8 người dân bị mắc kẹt do lũ lớn ở Đắk Lắk

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tiếp cận được 8 người dân bị mắc kẹt do lũ lớn ở Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) – Lực lượng chức năng đã tiếp cận được 8 người dân ở Đắk Lắk bị mắc kẹt trên rẫy do mưa lũ lớn và đang lên phương án giải cứu.

Sáng 18-11, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết lực lượng chức năng đã tiếp cận được 8 người dân bị kẹt trên rẫy.

Tiếp cận được với 8 người dân bị mắc kẹt do lũ lớn - Ảnh 1.

Mưa lũ khiến nhiều khu vực ở tỉnh Đắk Lắk bị ngập lụt, cô lập

Trước đó, do lũ lớn bất ngờ đổ về nên 8 người dân đi làm rẫy không kịp về nhà, phải ở lại trên chòi rẫy. Đến sáng nay (18-11) khi nước sông tạm rút xuống, lực lượng chức năng đã tiếp cận được khu vực trên để tìm phương án đưa 8 người về nhà an toàn.

"Trong thời gian bị kẹt lại do mưa lũ, cả 8 người dân đều đảm bảo được lương thực, không bị đói khát. Hiện nước lũ trên địa bàn đã rút dần, nếu hôm nay không mưa, tình hình sẽ ổn hơn" - ông Trực nói.

Tiếp cận được với 8 người dân bị mắc kẹt do lũ lớn - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường, cầu cống bị hư hỏng do mưa lũ

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, cho biết hiện nước lũ trên địa bàn đã bắt đầu rút. Tuy nhiên, hiện nước lũ đang đổ về các thôn phía hạ du sông Krông Bông. Vì vậy, lực lượng chức năng xã này đang theo dõi sát tình hình, sẵn sàng sơ tán một số hộ dân ở trong vùng có nguy cơ ngập lụt.

Trong khi đó, ông Huỳnh Duy Trung, Chủ tịch UBND xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk, thông tin hiện nước đã rút, lực lượng chức năng đã tiếp cận được các vùng bị cô lập trước đó.

Như đã phản ánh, từ ngày 16-11 đến 17-11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa to và rất to khiến các xã Cư Pui, Krông Bông, Yang Mao...bị ngập sâu, hàng ngàn hộ dân bị cô lập.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ khiến 7 căn nhà tại xã Yang Mao bị đổ sập, hư hỏng; hàng trăm căn nhà bị ngập. Bên cạnh đó, mưa lũ khiến nhiều tuyến đường, cầu dân sinh bị sạt lở, hư hỏng nặng.

Tin liên quan

Mưa lớn ở miền Trung khiến 14 người chết và mất tích

Mưa lớn ở miền Trung khiến 14 người chết và mất tích

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ ký Công điện số 219 ngày 17-11 về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Đắk Lắk mưa trắng trời, nhiều nơi ngập lụt, sạt lở đất

(NLĐO) - Mưa lớn khiến nhiều nơi ở tỉnh Đắk Lắk ngập lụt cục bộ, một số trường cho học sinh nghỉ học, cấm tạm thời một số đoạn trên Quốc lộ 29.

Cấp hơn 1.750 tấn gạo cứu đói khẩn cấp cho người dân Đắk Lắk

(NLĐO) – Bộ Tài chính quyết định xuất cấp hơn 1.750 tấn gạo dự trữ quốc gia cho UBND tỉnh Đắk Lắk để cứu đói khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại do bão số 13.

tỉnh Đắk Lắk giải cứu mắc kẹt mưa lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo