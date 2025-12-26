Ngày 26-12, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực 13 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai đã giải cứu thành công người đàn ông rớt xuống hố sâu trên địa bàn phường Phước Long.

CLIP giải cứu người đàn ông rơi xuống hố sâu

Vào khoảng 15 giờ cùng ngày, cảnh sát tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn có người rơi xuống hố sâu, mắc kẹt tại phường Phước Long.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực 13 đã nhanh chóng điều 5 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Phước Long và người dân địa phương triển khai các biện pháp cứu nạn.

Lực lượng chức năng xác định nạn nhân còn tỉnh táo, có thể giao tiếp, mắc kẹt dưới hố sâu khoảng 10 m, đường kính 70–80 cm.

Lực lượng cứu nạn đã kịp thời thả dây, bình khí thở và nước uống xuống hố nhằm đảm bảo sức khỏe, duy trì sự tỉnh táo cho nạn nhân.

Giây phút đưa nạn nhân lên khỏi miệng hố

Tiếp đó, các cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ sử dụng dây cứu nạn, tạo đai an toàn, thực hiện các nút buộc chuyên dụng, đưa nạn nhân lên khu vực an toàn.

Nạn nhân được xác định là anh Đ.M.T (SN 2006, trú phường Phước Long). Trong lúc đi làm rẫy, anh T. vô tình rơi xuống hố sâu có nắp gỗ đã mục nát.