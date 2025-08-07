HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

CLIP: Giây phút người đàn ông ngừng thở và màn cứu người ngoạn mục

Trần Thường

(NLĐO) - Một thanh niên 33 tuổi quê ở tỉnh Quảng Ngãi may mắn được cứu sống sau khi bất ngờ ngưng tim, ngưng thở trong lúc chờ khám tại bệnh viện ở TP Đà Nẵng.

Ngày 7-8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) cho biết sau hơn 2 tuần điều trị, bệnh nhân N.M.P. (33 tuổi, trú xã Lâm Phong, tỉnh Quảng Ngãi) đã được cho xuất viện.

Trước đó, sáng 22-7, anh P. đến khám tại phòng khám Nội Tim mạch của bệnh viện vì có biểu hiện mệt, đau tức ngực. Trong lúc chờ khám, anh bất ngờ ngã quỵ, rơi vào trạng thái hôn mê, ngưng tim và ngưng thở.

CLIP: Giây phút người đàn ông co giật, ngưng thở may mắn được cấp cứu kịp thời

Phát hiện tình huống nguy cấp, các bác sĩ và điều dưỡng Khoa Nội Tim mạch đã lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Sau khoảng một phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại, có ý thức và tự thở được.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng vẫn còn nặng: đau ngực nhiều, khó thở, huyết áp tụt và chỉ số oxy trong máu (SpO₂) chỉ dao động 50%–70%.

Giây phút người đàn ông ngừng thở và màn cứu sống ngoạn mục tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Sau hơn 2 tuần điều trị, anh P. đã được cho xuất viện

Các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định thực hiện loạt cận lâm sàng khẩn cấp như CT ngực, siêu âm tim, xét nghiệm máu… đồng thời, tổ chức hội chẩn khẩn với sự tham gia của Ban Giám đốc, cùng các khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực – chống độc, Nội Tim mạch và Ngoại tim mạch – lồng ngực.

Nam thanh niên may mắn chiến thắng tử thần

Qua đánh giá chuyên môn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu phổi diện rộng, có huyết khối làm tắc nghẽn và hẹp nặng cả hai bên động mạch phổi, cần được truyền thuốc tiêu sợi huyết khẩn cấp.

Tuy nhiên, sau khi truyền thuốc, tình trạng bệnh nhân không cải thiện mà diễn tiến xấu hơn: suy hô hấp nặng (SpO₂ tụt còn 30%-40%), huyết áp giảm sâu, bệnh nhân bắt đầu lơ mơ.

Sau khi giải thích rõ tình trạng nguy kịch cho gia đình, bệnh nhân được đặt nội khí quản và dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp. Trước diễn biến nặng, phương án can thiệp nội mạch cấp cứu được chỉ định.

Giây phút người đàn ông ngừng thở và màn cứu sống ngoạn mục tại Đà Nẵng - Ảnh 2.

Anh P. bị ngưng tim ngay tại bệnh viện, may mắn được cứu sống

Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến phòng Cath Lab, nơi các bác sĩ tiến hành hút huyết khối và nong bóng động mạch phổi. Sau 30 phút can thiệp, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt: SpO₂ tăng lên 95%–97%, huyết áp trở về bình thường và thuốc vận mạch được giảm liều.

Người bệnh tiếp tục được điều trị 6 ngày tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc, sau đó chuyển về Khoa Nội Tim mạch để theo dõi và thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên sâu nhằm đánh giá yếu tố nguy cơ, giúp xây dựng hướng điều trị và dự phòng lâu dài.

Đến thời điểm này, bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn, không còn đau ngực, không khó thở, sức khỏe ổn định và đã được cho xuất viện.

TS-BS Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng Khoa Nội Tim mạch, chia sẻ: "Đây là trường hợp ngưng tuần hoàn – hô hấp do nhồi máu phổi diện rộng, có nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhân rất may mắn khi ngưng tim xảy ra ngay tại nơi có đội ngũ y bác sĩ chuyên sâu về cấp cứu tim mạch. Việc hồi sinh tim phổi kịp thời, kết hợp với đầy đủ trang thiết bị và kỹ thuật chuyên sâu đã giúp bệnh nhân vượt qua nguy kịch và hồi phục hoàn toàn".

tỉnh Quảng Ngãi bệnh viện đa khoa Đà Nẵng Quảng Nam bệnh viện trung ương Quảng Nam ngưng tim ngưng thở
