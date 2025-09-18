HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thứ trưởng Bộ Y tế cứu người đàn ông gặp tai nạn trên cầu Nhật Tân

D.Thu - D.Hải

(NLĐO) - Người đàn ông đa chấn thương, hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch được Thứ trưởng Bộ Y tế "mở đường", đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Bệnh viện E (Hà Nội) ngày 18-9 cho biết bệnh nhân 45 tuổi (ở Hà Nội) gặp tai nạn nghiêm trọng, đa chấn thương, hôn mê sâu... Giữa lúc nguy kịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tình cờ đi công tác ngang qua đã chỉ đạo đưa bệnh nhân đến Bệnh viện E, cơ sở y tế gần nhất có khả năng cấp cứu chuyên sâu.

Thứ trưởng Bộ Y tế cứu người đàn ông gặp tai nạn trên cầu Nhật Tân- Ảnh 1.

Nam bệnh nhân được Thứ trưởng Bộ Y tế hỗ trợ để được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện E. Ảnh: D.Hải

Trên đường vận chuyển, Thứ trưởng Thuấn cũng yêu cầu bệnh viện chuẩn bị sẵn mọi điều kiện tiếp nhận, tận dụng tối đa "giờ vàng" cứu chữa. Khi bệnh nhân tới nơi, ông trực tiếp động viên và đề nghị y bác sĩ triển khai các biện pháp cấp cứu chuyên sâu.

Nhờ chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân vượt qua ranh giới sinh tử. Các bác sĩ đánh giá nếu chậm thêm 30 phút hoặc không đến kịp cơ sở đủ năng lực, bệnh nhân khó qua khỏi. 

Gia đình bệnh nhân đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thứ trưởng Trần Văn Thuấn.

Theo đại diện Bệnh viện E, nam bệnh nhân gặp tai nạn nghiêm trọng trên cầu Nhật Tân, được đưa thẳng vào bệnh viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương sọ não với máu tụ dưới màng cứng, đụng dập nhu mô não, chảy máu dưới nhện; đa gãy xương sườn, chấn thương ngực kín gây tràn máu, tràn khí màng phổi.

Đây là trường hợp cực kỳ nguy kịch, mỗi phút trôi qua đều có thể đe dọa tính mạng nếu không được sơ cứu và hồi sức kịp thời.

Thứ trưởng Bộ Y tế cứu người đàn ông gặp tai nạn trên cầu Nhật Tân- Ảnh 2.

Nam bệnh nhân có hy vọng tiến triển tích cực

Ngay lập tức, Bệnh viện E đã kích hoạt hệ thống báo động toàn viện. Bệnh nhân nhanh chóng được cấp cứu, phẫu thuật mở màng phổi, thăm dò chẩn đoán đồng thời với hồi sức tích cực, phẫu thuật lấy máu tụ não, giải phóng chèn ép và kiểm soát tổn thương.

Sau hai tuần chăm sóc và điều trị, bệnh nhân đã tỉnh, đã giơ được tay chân và trả lời bác sĩ, người thân. Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, có hy vọng tiến triển tích cực, nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng.

Qua trường hợp này, bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sơ cấp cứu đúng cách, kịp thời tại hiện trường và vận chuyển an toàn đến bệnh viện đủ chuyên khoa.

