HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ca mổ kéo dài 4 giờ cứu người đàn ông bị vỡ tim ở TP HCM

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Một người đàn ông trẻ tuổi bị tai nạn giao thông vỡ tim vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP HCM) xử trí kịp thời.

Chiều 3-10, Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP HCM) cho hay vừa tiếp nhận cứu chữa nam bệnh nhân N.Đ.T. (30 tuổi) bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Bệnh nhân bị tai nạn vỡ tim, hồi hộp với ca mổ kéo dài 4 giờ - Ảnh 1.

BSCKI Nguyễn Hoàng Thanh, Khoa Ngoại tiết niệu – Lồng ngực, thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, tri giác kém, huyết áp tụt, nhiều vết thương ở mắt, mặt, ngực và bụng. Đánh giá đây là trường hợp nguy kịch, nguy cơ tử vong cao, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động nhiều chuyên khoa vào cuộc cứu người.

Qua thăm khám, siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện lượng dịch nhiều quanh tim, nghi ngờ vỡ tim sau chấn thương. Đây được xem là một dạng tổn thương hiếm gặp, có nguy cơ tử vong.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đi mổ khẩn. Ê-kíp do BSCKII Phạm Đình Hưng, Khoa Ngoại Tiết niệu- Lồng ngực-Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, làm người mổ chính đã nhanh chóng mở ngực, phát hiện tâm nhĩ phải có vết rách dài 2cm, máu chảy ra khoang màng tim gây chèn ép tim cấp. Ca mổ kéo dài 4 giờ với sự phối hợp nhuần nhuyễn, cẩn trọng của cả ê-kíp phẫu thuật, gây mê và hồi sức.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi, xử trí thêm các tổn thương đa chấn thương. Đến nay, tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

"Vỡ tim sau chấn thương là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, hiếm gặp và có thể gây tử vong ngay tại hiện trường nếu không cấp cứu kịp thời. Hiện nay, quy trình báo động đỏ tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức đã giúp rút ngắn thời gian xử trí, huy động nguồn lực tối đa, mang lại cơ hội cứu sống người bệnh trong những tình huống khẩn cấp"-BS Hưng nhấn mạnh.

Tin liên quan

Bệnh viện Lê Văn Thịnh TP HCM nhận chứng nhận bạch kim đột quỵ thế giới

Bệnh viện Lê Văn Thịnh TP HCM nhận chứng nhận bạch kim đột quỵ thế giới

(NLĐO)-Chứng nhận đột quỵ danh giá này không chỉ là sự ghi nhận quốc tế mà còn là niềm tin của người bệnh đối với bệnh viện.

Xử phạt chủ cơ sở kinh doanh trà sữa giảm cân chứa chất cấm

(NLĐO)- Kết quả xác định sản phẩm trà sữa giảm cân “Viet Milk Tea Denmark” có chứa Sibutramine - hoạt chất đã bị Bộ Y tế cấm sử dụng trong thực phẩm

Mang ấm áp trung thu vào bệnh viện cho bệnh nhi ung thư

(NLĐO)- Những phần quà trung thu giản dị được trao đến tận giường bệnh như là lời động viên, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh cho bệnh nhi đang điều trị ung thư.

người đàn ông tai nạn giao thông bệnh viện đa khoa cấp cứu kịp thời
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo