Chiều 3-10, Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP HCM) cho hay vừa tiếp nhận cứu chữa nam bệnh nhân N.Đ.T. (30 tuổi) bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

BSCKI Nguyễn Hoàng Thanh, Khoa Ngoại tiết niệu – Lồng ngực, thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, tri giác kém, huyết áp tụt, nhiều vết thương ở mắt, mặt, ngực và bụng. Đánh giá đây là trường hợp nguy kịch, nguy cơ tử vong cao, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ, huy động nhiều chuyên khoa vào cuộc cứu người.

Qua thăm khám, siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện lượng dịch nhiều quanh tim, nghi ngờ vỡ tim sau chấn thương. Đây được xem là một dạng tổn thương hiếm gặp, có nguy cơ tử vong.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển đi mổ khẩn. Ê-kíp do BSCKII Phạm Đình Hưng, Khoa Ngoại Tiết niệu- Lồng ngực-Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, làm người mổ chính đã nhanh chóng mở ngực, phát hiện tâm nhĩ phải có vết rách dài 2cm, máu chảy ra khoang màng tim gây chèn ép tim cấp. Ca mổ kéo dài 4 giờ với sự phối hợp nhuần nhuyễn, cẩn trọng của cả ê-kíp phẫu thuật, gây mê và hồi sức.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi, xử trí thêm các tổn thương đa chấn thương. Đến nay, tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

"Vỡ tim sau chấn thương là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, hiếm gặp và có thể gây tử vong ngay tại hiện trường nếu không cấp cứu kịp thời. Hiện nay, quy trình báo động đỏ tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức đã giúp rút ngắn thời gian xử trí, huy động nguồn lực tối đa, mang lại cơ hội cứu sống người bệnh trong những tình huống khẩn cấp"-BS Hưng nhấn mạnh.