CLIP: Hai nữ sinh được CSGT Đắk Lắk kịp thời dẫn đường đi cấp cứu

Sáng 26-4, một chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ dẫn đường cho ô tô chở hai nữ sinh bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

CSGT dẫn đường cho ô tô chở hai nữ sinh đi cấp cứu

Trước đó, khoảng 19 giờ 27 phút ngày 25-4, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường liên xã qua thôn 16 (xã Ea Kly), tổ địa bàn Krông Pắk (Đội CSGT đường bộ số 2) nhận được đề nghị giúp đỡ từ một người đàn ông điều khiển ô tô.

Trên xe lúc này đang chở hai nữ sinh bị thương, chảy nhiều máu do tai nạn giao thông.

Ngay lập tức, thiếu tá Nguyễn Thái Sơn và đại úy Võ Anh Dũng sử dụng mô tô chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên để mở đường.

Nhờ đó, xe chở nạn nhân nhanh chóng vượt qua các đoạn đường hẹp, đông người để đến Trung tâm Y tế Ea Kar.

Được biết, hai nữ sinh là chị em ruột (ngụ xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk), gặp tai nạn do tự ngã xe. Hai nạn nhân được hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định.