CLIP: Hai nữ sinh được CSGT Đắk Lắk kịp thời dẫn đường đi cấp cứu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CLIP: Hai nữ sinh được CSGT Đắk Lắk kịp thời dẫn đường đi cấp cứu

(NLĐO) - Hai nữ sinh bị tai nạn, trong tình trạng nguy cấp đã được CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk kịp thời dùng xe đặc chủng dẫn đường, đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sáng 26-4, một chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ dẫn đường cho ô tô chở hai nữ sinh bị tai nạn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

CSGT Đắk Lắk kịp thời dẫn đường cho Hai nữ sinh bị tai nạn đi cấp cứu - Ảnh 1.

CSGT dẫn đường cho ô tô chở hai nữ sinh đi cấp cứu

Trước đó, khoảng 19 giờ 27 phút ngày 25-4, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường liên xã qua thôn 16 (xã Ea Kly), tổ địa bàn Krông Pắk (Đội CSGT đường bộ số 2) nhận được đề nghị giúp đỡ từ một người đàn ông điều khiển ô tô. 

Trên xe lúc này đang chở hai nữ sinh bị thương, chảy nhiều máu do tai nạn giao thông.

Ngay lập tức, thiếu tá Nguyễn Thái Sơn và đại úy Võ Anh Dũng sử dụng mô tô chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên để mở đường. 

Nhờ đó, xe chở nạn nhân nhanh chóng vượt qua các đoạn đường hẹp, đông người để đến Trung tâm Y tế Ea Kar.

Được biết, hai nữ sinh là chị em ruột (ngụ xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk), gặp tai nạn do tự ngã xe. Hai nạn nhân được hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định.

CLIP: Hai nữ sinh được CSGT kịp thời dẫn đường đi cấp cứu

Bị rắn độc cắn, người đàn ông sống sót nhờ CSGT dẫn đường 30 km

Bị rắn độc cắn, người đàn ông sống sót nhờ CSGT dẫn đường 30 km

(NLĐO) - Trong đêm, nhận được thông tin người đàn ông bị rắn độc cắn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã kịp thời hỗ trợ, đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo