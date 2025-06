CLIP: Hàng loạt màn trình diễn ấn tuợng khiến người dân TP HCM phấn khích

Chiều 5-6, người dân và du khách tại TP HCM hào hứng khi chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của các chiến sĩ Cảnh sát cơ động Bộ Công an trong buổi tổng duyệt chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Cục Công tác chính trị Bộ Công an tổ chức.

Tiêu biểu như màn khống chế băng nhóm hung hăng có vũ khí, mã tấu của các chiến sĩ đặc nhiệm.

Khống chế băng "xã hội đen" có vũ khí. Clip: PHẠM DŨNG

Màn trình diễn khí công, võ thuật với sự khổ luyện cũng khiến người xem hồi hộp xen lẫn thích thú. Hay màn dùng dùng răng kéo xe cũng khiến khán giả thán phục.

Trình diễn khí công được khán giả vỗ tay rần rần

Kết thúc buổi tổng duyệt là màn trình diễn của đàn cảnh khuyển phát hiện ma túy trong vali, trong người, trong xe và màn chạy qua lửa theo hiệu lệnh. Tất cả các màn trình diễn khiến người xem thích thú.

Cảnh khuyển khiến nhiều người trầm trồ. Clip: PHẠM DŨNG

Màn biểu diễn khiến nhiều người "nhắm mắt" vỗ tay. Clip: PHẠM DŨNG

Trước đó, màn trình diễn có nội dung một nhân vật VIP vừa bước xuống ô tô đang đi bộ trên đường Lê Lợi, quận 1 thì bị nhóm người đi trên 1 ô tô khách dùng súng và quả nổ tấn công.



Một cô gái bị khống chế

Ngay lập tức, đội bảo vệ đã che chắn và đưa nhân vật VIP rời khỏi hiện trường.

Màn trình diễn được người dân và du khách khen ngợi về tính chuyên nghiệp. Không ít người giật mình khi nghe âm thanh của quả nổ thật

Ngoài ra, buổi tổng duyệt còn có trình diễn mô tô của CSGT Công an TP HCM và Bộ Tư lệnh cảnh vệ.

Trình diễn giải cứu nhân vật VIP

Người dân thích thú "check-in"