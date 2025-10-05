HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: Hàng ngàn người dân Đắk Lắk chung tay cùng miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10

Cao Nguyên

(NLĐO) - Hàng ngàn người dân Đắk Lắk đã mang nhu yếu phẩm, góp sức, góp lòng cùng những chuyến xe 0 đồng hướng về đồng bào miền Trung sau cơn bão số 10.

Những ngày gần đây, cùng với nhân dân cả nước, người dân tỉnh Đắk Lắk đang hướng về đồng bào miền Trung - nơi oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề do cơn bão số 10 gây ra.

Người dân Đắk Lắk hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10 - Ảnh 1.

Người dân Đắk Lắk chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra

Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk (phường Buôn Ma Thuột), không khí chuẩn bị cho những chuyến xe nghĩa tình những ngày qua luôn nhộn nhịp. Từng bao gạo, thùng mì tôm, thùng sữa, nước lọc, bộ quần áo, thuốc men… được người dân khắp nơi trong tỉnh mang đến chất lên những chuyến xe 0 đồng chờ sẵn.

Người dân Đắk Lắk hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10 - Ảnh 2.

Người dân Đắk Lắk hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10 - Ảnh 3.

Các em nhỏ cũng tham gia đóng góp nhu yếu phẩm cho những chuyến xe 0 đồng chở ra bà con miền Trung

Một trong những người tham gia phát động là anh Đào Quang Hà (SN 2001, ngụ TP Hà Nội) cho biết cách đây 3 ngày, khi chứng kiến những hình ảnh thương tâm về người dân các tỉnh miền Trung và miền Bắc oằn mình chống chọi sau bão số 10, anh cùng bạn bè đã tiếp tục phát động chương trình quyên góp tại Đắk Lắk. Nhóm của anh cũng chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để xin phép được tập kết hàng hóa tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.

Người dân Đắk Lắk hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10 - Ảnh 4.

Những chuyến xe 0 đồng chở đầy nhu yếu phẩm từ Đắk Lắk ra Hà Tĩnh

Ngay khi thông tin kêu gọi vừa đăng tải lên mạng xã hội, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", người dân của tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng hưởng ứng. Trong dòng người nối dài ấy, có không ít người là công nhân, phụ hồ, học sinh, thậm chí người bán vé số tàn tật ngồi xe lăn cũng góp thùng mì tôm hay vài gói bánh.

Người dân Đắk Lắk hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10 - Ảnh 5.

Những người khuyết tật, bán vé số cũng chung tay hướng về đồng bào miền Trung

Không chỉ đóng góp vật chất, nhiều người còn nán lại để cùng khuân vác hàng hóa, chuyền tay nhau từng thùng mì, bịch quần áo, thùng nước suối, áo phao… xếp lên những chuyến xe 0 đồng. Cảnh tượng nhộn nhịp, chan chứa nghĩa tình khiến ai chứng kiến cũng xúc động.

Cùng với người dân, nhiều nhà xe trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như Tiến Oanh, Phong Thương, Minh Toàn… cũng tự nguyện đăng ký vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm ra vùng bão lũ.

Người dân Đắk Lắk hỗ trợ miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10 - Ảnh 6.

Những chuyến xe 0 đồng bắt đầu xuất phát từ Đắk Lắk ra Hà Tĩnh

Theo anh Hà, 22 giờ ngày 3-10, 3 xe tải chở 60 tấn hàng từ Đắk Lắk đã xuất phát đi huyện Tân Kỳ (cũ), tỉnh Nghệ An - một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa bão. Dự kiến sáng 6-10, các chuyến hàng sẽ đến nơi.

"Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều nơi ở huyện Tân Kỳ (cũ) bị chia cắt nặng, nhiều khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc xe bán tải. Do đó, hiện các xe cứu trợ tiếp cận khu vực này còn rất ít. Vì vậy, chúng tôi đã liên hệ với tình nguyện viên địa phương để phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đưa nhu yếu phẩm đến tận tay bà con" - anh Hà chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện việc tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Những tình cảm của người dân Đắk Lắk vẫn không ngừng hướng về khúc ruột miền Trung, góp thêm hơi ấm và niềm tin để bà con sớm vượt qua mất mát, khó khăn sau bão.

CLIP: Hàng ngàn người dân Đắk Lắk chung tay cùng miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10


Tin liên quan

Báo Người Lao Động kêu gọi chung tay khắc phục hậu quả Bão số 10 BUALOI

Báo Người Lao Động kêu gọi chung tay khắc phục hậu quả Bão số 10 BUALOI

(NLĐO) - Sau hơn 10 giờ đổ bộ, bão số 10 Bualoi quần thảo khu vực đất liền từ miền Trung tới Bắc Bộ đã để lại những thiệt hại lớn về người và tài sản

Con số bất ngờ từ chương trình quyên góp chung tay khắc phục thiệt hại do bão số 10 Bualoi

(NLĐO) – Chỉ sau hơn 1 ngày phát động, riêng cổng quyên góp trên Zalopay do Báo Người Lao Động phát động đã ghi nhận hơn 569 triệu đồng từ tấm lòng của bạn đọc.

tình nguyện viên người khuyết tật khắc phục hậu quả Chuyến xe 0 đồng bão số 10
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo