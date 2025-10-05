Những ngày gần đây, cùng với nhân dân cả nước, người dân tỉnh Đắk Lắk đang hướng về đồng bào miền Trung - nơi oằn mình gánh chịu hậu quả nặng nề do cơn bão số 10 gây ra.

Người dân Đắk Lắk chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra

Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk (phường Buôn Ma Thuột), không khí chuẩn bị cho những chuyến xe nghĩa tình những ngày qua luôn nhộn nhịp. Từng bao gạo, thùng mì tôm, thùng sữa, nước lọc, bộ quần áo, thuốc men… được người dân khắp nơi trong tỉnh mang đến chất lên những chuyến xe 0 đồng chờ sẵn.

Các em nhỏ cũng tham gia đóng góp nhu yếu phẩm cho những chuyến xe 0 đồng chở ra bà con miền Trung

Một trong những người tham gia phát động là anh Đào Quang Hà (SN 2001, ngụ TP Hà Nội) cho biết cách đây 3 ngày, khi chứng kiến những hình ảnh thương tâm về người dân các tỉnh miền Trung và miền Bắc oằn mình chống chọi sau bão số 10, anh cùng bạn bè đã tiếp tục phát động chương trình quyên góp tại Đắk Lắk. Nhóm của anh cũng chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để xin phép được tập kết hàng hóa tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.

Những chuyến xe 0 đồng chở đầy nhu yếu phẩm từ Đắk Lắk ra Hà Tĩnh

Ngay khi thông tin kêu gọi vừa đăng tải lên mạng xã hội, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", người dân của tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng hưởng ứng. Trong dòng người nối dài ấy, có không ít người là công nhân, phụ hồ, học sinh, thậm chí người bán vé số tàn tật ngồi xe lăn cũng góp thùng mì tôm hay vài gói bánh.

Những người khuyết tật, bán vé số cũng chung tay hướng về đồng bào miền Trung

Không chỉ đóng góp vật chất, nhiều người còn nán lại để cùng khuân vác hàng hóa, chuyền tay nhau từng thùng mì, bịch quần áo, thùng nước suối, áo phao… xếp lên những chuyến xe 0 đồng. Cảnh tượng nhộn nhịp, chan chứa nghĩa tình khiến ai chứng kiến cũng xúc động.

Cùng với người dân, nhiều nhà xe trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như Tiến Oanh, Phong Thương, Minh Toàn… cũng tự nguyện đăng ký vận chuyển miễn phí nhu yếu phẩm ra vùng bão lũ.

Những chuyến xe 0 đồng bắt đầu xuất phát từ Đắk Lắk ra Hà Tĩnh

Theo anh Hà, 22 giờ ngày 3-10, 3 xe tải chở 60 tấn hàng từ Đắk Lắk đã xuất phát đi huyện Tân Kỳ (cũ), tỉnh Nghệ An - một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa bão. Dự kiến sáng 6-10, các chuyến hàng sẽ đến nơi.

"Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều nơi ở huyện Tân Kỳ (cũ) bị chia cắt nặng, nhiều khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc xe bán tải. Do đó, hiện các xe cứu trợ tiếp cận khu vực này còn rất ít. Vì vậy, chúng tôi đã liên hệ với tình nguyện viên địa phương để phối hợp chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đưa nhu yếu phẩm đến tận tay bà con" - anh Hà chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện việc tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Những tình cảm của người dân Đắk Lắk vẫn không ngừng hướng về khúc ruột miền Trung, góp thêm hơi ấm và niềm tin để bà con sớm vượt qua mất mát, khó khăn sau bão.

CLIP: Hàng ngàn người dân Đắk Lắk chung tay cùng miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10





