CLIP: Hành trình “bão táp” trên những chuyến xe về quê dịp lễ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

CLIP: Hành trình “bão táp” trên những chuyến xe về quê dịp lễ

Cao Nguyên

(NLĐO) - "Khát vé” trong dịp nghỉ lễ, nhiều hành khách đặt xe qua mạng và rơi vào những hành trình đầy rủi ro, bị "bỏ rơi" giữa đêm

Ngày 18-4, chị N.K.D.A. đặt vé cho hành trình từ TP HCM về Đắk Lắk ngày 24-4 để nghỉ lễ Giỗ Tổ. Tuy nhiên, các nhà xe quen và hãng uy tín đều hết vé.

Hàng chục hành khách bị "bỏ rơi" giữa đêm

Trong lúc tìm kiếm, chị thấy nhà xe Lux Express T.P. (được thông báo văn phòng chính đặt ở đường Dã Tượng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) quảng cáo khá uy tín, có chương trình khuyến mãi khai trương dịp 30-4 nên liên hệ đặt vé. 

Nhân viên thông báo còn nhiều chỗ, chị đặt 3 vé và được yêu cầu thanh toán trước.

Hành trình bão táp trên chuyến xe về quê dịp lễ 2026 - Ảnh 1.

Hành khách bức xúc cự cãi với nhân viên nhà xe

Do dự với câu nói còn nhiều chỗ, sau khi kiểm tra kỹ, chị A. nhận thấy fanpage của nhà xe mới lập, thông tin thiếu nhất quán dù có website và quảng cáo trên nhiều nền tảng. Nghi ngờ lừa đảo, chị hủy vé và không thanh toán.

Vốn quen sử dụng dịch vụ qua bên thứ ba để được bảo vệ khi xảy ra rủi ro, chị A. chuyển sang đặt vé trên ứng dụng MoMo và thấy vẫn còn đúng số vé vừa hủy. Lúc này chị A. "lay động" và thanh toán hơn 1 triệu đồng cho 3 vé.

Theo lịch, chuyến xe khởi hành lúc 21 giờ ngày 24-4 từ Bến xe Miền Tây đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, nhà xe thông báo không đón tại bến mà yêu cầu khách di chuyển đến ngã tư Ga, cách xa nơi ở của chị.

Hành trình bão táp trên chuyến xe về quê dịp lễ 2026 - Ảnh 2.

Một thông báo phản hồi của Vexere cho hành khách

“Khi tôi gọi lại để hỏi điểm đón thì không ai bắt máy. Dù rất bức xúc, vợ chồng tôi vẫn phải đưa con nhỏ lên taxi ra điểm hẹn. Sau gần 2 giờ chờ đợi, một chiếc xe cũ, không nhãn mác, không phải limousine 34 phòng như quảng cáo đến đón” – chị A. kể với phóng viên Báo Người Lao Động.

"Bão táp" chỉ mới bắt đầu...

Chấp nhận lên xe vì nghĩ dịp lễ đi lại khó khăn, chị A. không ngờ hành trình "bão táp" chỉ mới thực sự bắt đầu.

Khoảng 2 giờ ngày 25-4, xe dừng tại một trạm trên địa bàn xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai). Sau đó, tài xế thông báo hành khách phải đóng thêm 350.000 đồng/người để có tiền đổ dầu, nếu không xe sẽ không tiếp tục hành trình.

Một số hành khách chấp nhận, nhưng đa phần là sinh viên và người có hoàn cảnh khó khăn nên không đủ khả năng chi trả. Nhiều người hoang mang, lo lắng. Nhóm hành khách đã gọi Công an xã Bù Đăng để can thiệp.

Hành trình bão táp trên chuyến xe về quê dịp lễ 2026 - Ảnh 3.

Lực lượng công an tới lập biên bản vụ việc

“Tại trụ sở công an, 37 hành khách cùng ký tên vào biên bản. Cuối cùng, để tiếp tục di chuyển, mọi người buộc phải đóng thêm tiền 350.000 đồng/người. Đến 6 giờ 30 phút, xe mới khởi hành lại. Tôi đã lập nhóm để hướng dẫn hành khách lấy lại tiền từ các nền tảng đặt vé. Đây là trải nghiệm cực kỳ tệ hại” – chị A. bức xúc.

Tá hỏa vì không thấy xe, không liên lạc được nhà xe

Tương tự, anh P.H.H. cũng đặt vé từ TP HCM đi Gia Lai ngày 24-4 qua ứng dụng Vexere với giá 700.000 đồng/vé. Tin tưởng vì nhà xe Lux Express T.P. có website, địa chỉ rõ ràng, anh đặt 5 vé với tổng số tiền 3,5 triệu đồng.

Hành trình bão táp trên chuyến xe về quê dịp lễ 2026 - Ảnh 4.

Nơi được quảng cáo là văn phòng chính của nhà xe Lux Express T.P. bất ngờ đóng cửa, tháo bảng quảng cáo sau khi xảy ra vụ việc

Tuy nhiên, ngay trước giờ khởi hành, nhà xe thông báo không đón tại Bến xe Miền Đông mà chuyển sang địa điểm khác trên đường Tô Ký (TPHCM). Do quãng đường xa, anh H. và nhóm bạn phải dời lịch sang ngày hôm sau.

Đến ngày 25-4, sau gần 2 giờ di chuyển đến điểm đón mới, nhóm anh không thấy xe hay văn phòng như thông báo. Liên hệ nhiều lần nhưng không ai nghe máy nên đành quay về.

“Chúng tôi phải mua vé xe khác vào ngày hôm sau. Sau khi báo chí phản ánh, nhà xe đã hoàn tiền vào ngày 27-4 nhưng kế hoạch bị đảo lộn, trải nghiệm rất tệ” – anh H. chia sẻ.

Liên quan phản ánh gặp tới 11 xe với tình trạng tương tự, đại diện nhà xe Lux Express T.P. cho rằng chỉ có 6 xe. 

Sau sự việc, nhà xe "xoay xở" đã hoàn tiền cho khách thanh toán trực tiếp và phối hợp với các ứng dụng để hoàn tiền cho những trường hợp còn lại.

Tuy nhiên, đến sáng nay (29-4), nhiều hành khách đặt vé qua mạng cho biết vẫn chưa được hoàn tiền.

Dừng giữa đường vì tranh chấp thanh toán

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, rạng sáng 25-4, Công an xã Bù Đăng tiếp nhận phản ánh về việc 2 xe khách biển số 60H-115.xx và 50E-091.xx không tiếp tục chở khách theo lộ trình từ TPHCM đi Đắk Lắk và Gia Lai.

Qua xác minh, hành khách đã đặt vé và thanh toán qua ứng dụng cho Công ty Lux Express T.P. Doanh nghiệp này sau đó thuê xe ngoài để vận chuyển khách.

Hai bên thỏa thuận thanh toán chi phí tại một điểm dừng trên địa bàn Đồng Nai. Tuy nhiên, khi đến nơi, tài xế không nhận được tiền và không liên lạc được với chủ nhà xe nên từ chối tiếp tục hành trình.

Sau nhiều giờ làm việc, để tiếp tục di chuyển, hành khách đi Gia Lai phải đóng thêm 400.000 đồng/người, còn hành khách đi Đắk Lắk đóng thêm 320.000 đồng/người.

Hành trình “bão táp” trên những chuyến xe về quê dịp lễ. CLIP: Hành khách cung cấp

Vụ hành khách bị "bỏ rơi" trong đêm: Văn phòng nhà xe bất ngờ đóng cửa, tháo bảng hiệu

(NLĐO) - Sau vụ hàng chục hành khách trên 2 xe bị “bỏ rơi” giữa đêm, văn phòng chính của nhà xe Lux Express T.P. ở Đắk Lắk bất ngờ đóng cửa, tháo bảng hiệu.

Hy hữu: Hàng chục hành khách bị "bỏ rơi" giữa đường, buộc phải đóng thêm tiền

(NLĐO) - Hàng chục hành khách từ TP HCM về Tây Nguyên bị "bỏ rơi" trong đêm, buộc phải đóng thêm tiền để tiếp tục hành trình khiến nhiều người bức xúc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo