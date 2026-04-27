Vụ hành khách bị “bỏ rơi” trong đêm: Văn phòng nhà xe bất ngờ đóng cửa, tháo bảng hiệu

Sáng 27-4, nhiều hành khách đi trên 2 chuyến xe từ TP HCM về Tây Nguyên phản ánh chưa được hoàn lại tiền vé đã đặt qua các ứng dụng.

Địa điểm được quảng cáo là văn phòng chính của nhà xe Lux Express T.P. đã tháo bảng quảng cáo

Ghi nhận cùng ngày, văn phòng chính của nhà xe Lux Express T.P., đặt tại số 22 đường Dã Tượng (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) đã đóng cửa, tháo bảng hiệu. Các bảng quảng cáo đã được tháo dỡ, bên trong vẫn còn nhiều thùng nước lọc để phục vụ hành khách.

Theo chủ căn nhà, đơn vị này mới thuê địa điểm hơn 2 tháng, hợp đồng vẫn còn thời hạn hơn 20 ngày.

Các tấm bảng quảng cáo bỏ trong sân

Phóng viên nhiều lần liên hệ qua số điện thoại đăng trên các biển quảng cáo nhưng không nhận được phản hồi.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, rạng sáng 25-4, Công an xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) tiếp nhận phản ánh về việc 2 xe khách mang biển số 60H-115.xx và 50E-091.xx không tiếp tục chở khách theo lộ trình từ TP HCM đi Đắk Lắk và Gia Lai.

Hình ảnh quảng cáo đăng tải trên mạng xã hội trước đó của Lux Express T.P.

Qua xác minh, hành khách đã đặt vé và thanh toán qua các ứng dụng cho Công ty Lux Express T.P.

Đơn vị này sau đó thuê các xe khách để vận chuyển hành khách.

Hai bên thỏa thuận thanh toán chi phí tại một điểm dừng nghỉ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, khi đến điểm hẹn, phía tài xế không nhận được tiền và không liên hệ được với chủ nhà xe nên từ chối tiếp tục hành trình.

Sau nhiều giờ làm việc, để tiếp tục di chuyển, hành khách đi Gia Lai phải đóng thêm 400.000 đồng/người, còn hành khách đi Đắk Lắk đóng thêm 320.000 đồng/người.