CLIP: Hiện trường vụ tai nạn lao động khi thi công đường cao tốc khiến 2 người tử vong

Chiều 11-8, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ tai nạn lao động trong khi thi công đường cao tốc khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Hệ thống cốt pha bị sập khiến nhóm công nhân té từ trên cao xuống và bị bê - tông vùi lấp

Tại hiện trường cho thấy hệ thống cốt pha dựng thủ công để thi công mương thoát nước tại dự án đường cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh (qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) bị sập một đoạn dài.

Trong khi đó, mương thoát nước được làm trên mái ta-luy có độ dốc cao. Khi xảy ra sự cố, nhóm công nhân đang thi công bằng cách cho xe trộn bê-tông phun bê-tông vào các tấm cốt pha đã rơi từ trên cao xuống và bị bê-tông vùi lấp.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ tai nạn lao động

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 9 giờ cùng ngày, tại công trường thi công đường cao tốc Quy Nhơn- Chí Thạnh đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Nhóm công nhân gồm: N.B.N. (SN 1980, ngụ xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk), T.Th.M. (SN 1970, ngụ xã Tuy An Bắc) và 1 người tên D. (ngụ xã Tuy An Đông) té ngã từ trên cao xuống chân dốc và bị khối lượng bê-tông vùi lấp.

Vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương

Vụ tai nạn khiến ông N. và ông M. tử vong tại chỗ; ông D. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc) do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, Công ty Thăng Long là nhà thầu chính, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TEDI.

Công ty Thăng Long thuê Công ty D.P. làm nhà thầu phụ, đồng thời giao một người phụ trách đảm bảo an toàn thi công.

Quá trình thực hiện, Công ty D.P. thuê 7 lao động địa phương thực hiện hạng mục bậc nước.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh có tổng chiều dài 61,7km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông), tổng vốn đầu tư trên 14.800 tỉ đồng, khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.