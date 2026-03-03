Clip: Khiếp với cảnh người đàn ông cầm sào đuổi đánh người giữa phố Đà Nẵng

Ngày 3-3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh, clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm vật cứng đuổi dọa đánh người đi đường gây xôn xao.

Sự việc được cho là xảy ra trên đường Phan Châu Trinh (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

Clip: Người đàn ông có biểu hiện lạ cầm sào đuổi đánh người giữa phố khiến nhiều người khiếp vía (Clip: Facebook)

Theo nội dung clip, trong lúc một người phụ nữ đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì một người đàn ông mặc áo màu xanh nhạt, cầm một thanh cây dài như cây sào, liên tục đánh vào xe, hướng về phía người phụ nữ. Người phụ nữ đẩy chiếc xe bỏ chạy thì người đàn ông tiếp tục lao theo đòi đánh.

Phát hiện sự việc, một người đàn ông mặc áo trắng ở gần đó đã dũng cảm chạy đến ngăn cản, bảo vệ người phụ nữ thì tiếp tục bị người đàn ông áo xanh cầm cây sào lao vào đánh.

Người đàn ông áo trắng may mắn né được đòn, kịp lao vào vật ngã người đàn ông áo xanh xuống đường. Cùng lúc này, người dân xung quanh nhanh chóng chạy đến phối hợp khống chế được người đàn ông áo xanh. Sự việc sau đó được trình báo cho công an địa phương.

Cơ quan chức năng phường Tam Kỳ xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều 3-3 trên đường Phan Châu Trinh (phường Tam Kỳ). Theo xác minh ban đầu, người đàn ông áo xanh bị bệnh, đang trong quá trình điều trị liên quan đến răng - hàm - mặt tại một bệnh viện trên địa bàn.

Cơ quan chức năng nhận định người đàn ông này có biểu hiện liên quan đến bệnh tâm thần. Trong quá trình bị người dân khống chế, người này bị thương chảy máu. Riêng người đi đường và người dân địa phương may mắn không ai bị ảnh hưởng tới sức khỏe.