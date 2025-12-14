HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

CLIP: Khoảnh khắc người dân tay không tước vũ khí của kẻ xả súng ở Úc

Hải Hưng

(NLĐO) - Hành động dũng cảm của một người đàn ông khi lao vào cướp súng, rồi chĩa ngược về phía kẻ xả súng tại bãi biển Bondi – Úc đã cứu sống nhiều nạn nhân.

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông mặc áo trắng vừa khom người ẩn nấp vừa di chuyển giữa hai chiếc ô tô để tiếp cận nghi phạm xả súng trên bãi biển Bondi ở TP Sydney hôm 14-12.

Diễn biến cho thấy ngay khi nghi phạm vừa dứt loạt đạn, người đàn ông lập tức lao đến và ôm ghì cổ tay súng.

Khoảnh khắc người dân tước vũ khí của kẻ xả súng ở Úc - Ảnh 1.

Ông Ahmed el Ahmed, 43 tuổi, lao đến cướp súng từ tay kẻ khủng bố. Ảnh: news.com.au

Hai người giằng co rồi người đàn ông tước được khẩu súng từ tay nghi phạm và lập tức chĩa súng về phía nghi phạm nhưng không bắn mà chỉ đe dọa.

Tiếp đến, tay súng di chuyển về phía đồng bọn của kẻ xả súng - lúc đó đang đứng trên cầu và đấu súng với cảnh sát.

Người đàn ông không truy đuổi tên khủng bố mà chỉ ra hiệu với cảnh sát rằng mình không phải mối đe dọa, rồi chủ động đặt khẩu súng tựa vào thân cây và tiếp tục ẩn nấp.

Khoảnh khắc người dân tước vũ khí của kẻ xả súng ở Úc - Ảnh 2.

Người đàn ông dũng cảm chĩa súng vào tên khủng bố khiến hắn bỏ chạy. Ảnh: news.com.au

Khoảnh khắc một người đàn ông cướp vũ khí của kẻ xả súng. Nguồn: Mirror

Người đàn ông này được xác định là Ahmed el Ahmed, 43 tuổi, chủ một cửa hàng trái cây, sinh sống tại khu vực Sutherland Shire – theo trang news.com.au.

Nhà chức trách Úc cho biết hành động của ông Ahmed el Ahmed diễn ra chỉ trong vài giây nhưng đã cứu sống nhiều người. Ông Ahmed có 2 người con.

Vụ tấn công được thực hiện bởi 2 đối tượng vào thời điểm nhiều người tụ tập tại bãi biển để tham dự lễ Hanukkah của người Do Thái. 

Tiếng súng vang lên khiến hàng ngàn người hoảng loạn tháo chạy khỏi bãi biển, nhiều người chỉ kịp quấn khăn tắm, bỏ lại đồ đạc.

Dù nhà chức trách phản ứng nhanh chóng cũng như có sự hỗ trợ kịp thời từ ông Ahmed el Ahmed nhưng vụ xả súng vẫn khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Ngoài ra, 29 người khác bị thương, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát.

Cảnh sát xác nhận đã tiêu diệt tại hiện trường nghi phạm có tên Naveed Akram, 24 tuổi, trong khi tên còn lại bị thương nặng và sau đó chết tại bệnh viện.

Khoảnh khắc người dân tước vũ khí của kẻ xả súng ở Úc - Ảnh 3.

Cảnh sát đã súng tiêu diệt tại hiện trường một tên khủng bố, trong khi tên kia chết tại bệnh viện. Ảnh: news.com.au

Thủ tướng Úc Anthony Albanese lên án vụ việc vào gọi đây là "hành động khủng bố, mang tính bài Do Thái".

"Đây là vụ tấn công có chủ đích nhằm vào người Do Thái tại Úc trong ngày đầu tiên của lễ Hanukkah. Cảnh sát đang nỗ lực để xác định bất kỳ ai có liên quan đến hành vi tàn ác này" - ông nhấn mạnh.

    Thông báo