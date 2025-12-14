Úc: Xả súng tại bãi biển nổi tiếng Bondi ở Sydney, nhiều người thiệt mạng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Úc: Xả súng tại bãi biển nổi tiếng Bondi ở Sydney, nhiều người thiệt mạng

Xuân Mai

(NLĐO) - Hai tay súng đã nổ súng tại một bãi biển du lịch nổi tiếng Bondi ở Sydney - Úc, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng.

Một trong hai kẻ tấn công đã bị tiêu diệt, tên còn lại bị thương và đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ xả súng xảy ra trên đường Campbell Parade, thuộc bãi biển Bondi vào khoảng 18 giờ 45 phút (giờ địa phương).

Xả súng tại bãi biển Úc, nhiều người thiệt mạng - Ảnh 1.

Người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: AP

Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales Mal Lanyon cho biết có 29 người bị thương, trong đó bao gồm hai cảnh sát đang trong tình trạng nguy kịch. 

Theo ông, rất đông người dân đã tụ tập tại đó để ăn mừng lễ hội Hanukkah. Hơn 1.000 người có mặt tại hiện trường khi vụ việc xảy ra. 

Căn cứ vào tính chất của vụ việc, ông chính thức tuyên bố đây là một vụ khủng bố.

Úc: Xả súng tại bãi biển nổi tiếng Bondi ở Sydney, nhiều người thiệt mạng (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Trước đó, cảnh sát thông báo đã bắt giữ hai nghi phạm. Các nhân chứng kể lại rằng hai người đàn ông mặc đồ đen đã nổ súng từ trên cầu đi bộ, gần bãi đậu xe của một sân chơi, nơi đang diễn ra lễ hội của người Do Thái.

Xả súng tại bãi biển Úc, nhiều người thiệt mạng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: ABC News

Nhiều gia đình vội vã ẩn nấp sau những chiếc ghế dài bằng gỗ trong khi nhiều người tắm biển bị thương cố tháo chạy khỏi hiện trường. 

Một đoạn video ghi lại cảnh một người qua đường giằng co tước vũ khí từ tay một người đàn ông. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa xác nhận chính xác loại vũ khí được sử dụng trong vụ việc.

Hôm nay là ngày đầu tiên của Hanukkah (hay Chanukah), lễ hội Ánh sáng kéo dài 8 ngày của người Do Thái. Sự kiện mừng lễ Hanukkah được lên kế hoạch tổ chức tại sân chơi ở phía Bắc bãi biển, gần vị trí xảy ra vụ xả súng.

img

Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: ABC News.

Hiện mục tiêu hay tính chất của vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Cô Elizabeth Mealey, một cư dân vùng Randwick, chia sẻ với đài kênh ABC rằng cô đang ăn tối cùng bạn bè thì nghe thấy tiếng súng.

Cô kể: "Chúng tôi tưởng đó là pháo hoa nhưng không phải, nó tồi tệ hơn nhiều. Mọi người bắt đầu chạy tán loạn trên bãi biển. Cảnh tượng vô cùng hoảng loạn, sự sợ hãi lan sang cả khu vực Icebergs. Mọi người đứng xung quanh mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thật sự rất đáng sợ".

Cảnh sát cho biết mặc dù hiện không còn mối đe dọa nào nhưng người dân vẫn nên tránh khu vực bãi biển. 

Thủ tướng Úc Anthony Albanese gửi lời chia buồn với những người bị ảnh hưởng. Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi vụ việc là "vô cùng đau lòng" và gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả những người bị ảnh hưởng trong vụ tấn công.

Ông Robert Gregory, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Do Thái Úc, nhận định vụ việc là một cuộc tấn công vào cộng đồng Do Thái ở Úc. Hội đồng Imam Quốc gia Úc, một trong những tổ chức Hồi giáo lớn nhất nước Úc, cũng lên án vụ tấn công.

Tin liên quan

Nhiều trường ở Úc và New Zealand đóng cửa vì nguy cơ ô nhiễm amiăng

Nhiều trường ở Úc và New Zealand đóng cửa vì nguy cơ ô nhiễm amiăng

Nhiều trường học khắp Úc và New Zealand phải đóng cửa hôm 17-11 vì nguy cơ ô nhiễm amiăng từ sản phẩm cát màu dùng làm đồ chơi cho trẻ em.

Đức bắt nghi phạm IS thảm sát bằng dao, Pháp bắt kẻ đốt phá giáo đường Do Thái

(NLĐO) – Một người đàn ông bị tình nghi gây ra vụ đâm dao ở thị trấn Solingen - Đức đã bị cảnh sát bắt giữ khoảng 24 giờ sau vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng.

Úc: Luật mới về mạng xã hội gây tranh cãi

Luật cấm người dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận và các công ty công nghệ lớn

khủng bố xả súng Úc Sydney Do Thái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo