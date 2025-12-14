Một trong hai kẻ tấn công đã bị tiêu diệt, tên còn lại bị thương và đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ xả súng xảy ra trên đường Campbell Parade, thuộc bãi biển Bondi vào khoảng 18 giờ 45 phút (giờ địa phương).

Người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: AP

Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales Mal Lanyon cho biết có 29 người bị thương, trong đó bao gồm hai cảnh sát đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo ông, rất đông người dân đã tụ tập tại đó để ăn mừng lễ hội Hanukkah. Hơn 1.000 người có mặt tại hiện trường khi vụ việc xảy ra.

Căn cứ vào tính chất của vụ việc, ông chính thức tuyên bố đây là một vụ khủng bố.

Úc: Xả súng tại bãi biển nổi tiếng Bondi ở Sydney, nhiều người thiệt mạng (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Trước đó, cảnh sát thông báo đã bắt giữ hai nghi phạm. Các nhân chứng kể lại rằng hai người đàn ông mặc đồ đen đã nổ súng từ trên cầu đi bộ, gần bãi đậu xe của một sân chơi, nơi đang diễn ra lễ hội của người Do Thái.

Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: ABC News

Nhiều gia đình vội vã ẩn nấp sau những chiếc ghế dài bằng gỗ trong khi nhiều người tắm biển bị thương cố tháo chạy khỏi hiện trường.

Một đoạn video ghi lại cảnh một người qua đường giằng co tước vũ khí từ tay một người đàn ông. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn chưa xác nhận chính xác loại vũ khí được sử dụng trong vụ việc.

Hôm nay là ngày đầu tiên của Hanukkah (hay Chanukah), lễ hội Ánh sáng kéo dài 8 ngày của người Do Thái. Sự kiện mừng lễ Hanukkah được lên kế hoạch tổ chức tại sân chơi ở phía Bắc bãi biển, gần vị trí xảy ra vụ xả súng.

Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: ABC News.

Hiện mục tiêu hay tính chất của vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Cô Elizabeth Mealey, một cư dân vùng Randwick, chia sẻ với đài kênh ABC rằng cô đang ăn tối cùng bạn bè thì nghe thấy tiếng súng.

Cô kể: "Chúng tôi tưởng đó là pháo hoa nhưng không phải, nó tồi tệ hơn nhiều. Mọi người bắt đầu chạy tán loạn trên bãi biển. Cảnh tượng vô cùng hoảng loạn, sự sợ hãi lan sang cả khu vực Icebergs. Mọi người đứng xung quanh mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thật sự rất đáng sợ".

Cảnh sát cho biết mặc dù hiện không còn mối đe dọa nào nhưng người dân vẫn nên tránh khu vực bãi biển.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese gửi lời chia buồn với những người bị ảnh hưởng. Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi vụ việc là "vô cùng đau lòng" và gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả những người bị ảnh hưởng trong vụ tấn công.

Ông Robert Gregory, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Do Thái Úc, nhận định vụ việc là một cuộc tấn công vào cộng đồng Do Thái ở Úc. Hội đồng Imam Quốc gia Úc, một trong những tổ chức Hồi giáo lớn nhất nước Úc, cũng lên án vụ tấn công.