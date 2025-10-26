HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ: Xả súng tại tiệc đêm, 13 người trúng đạn, hơn 150 người tháo chạy

Huệ Bình

(NLĐO) – Ít nhất 2 người thiệt mạng, 7 người đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ xả súng hàng loạt trong một bữa tiệc ở hạt Robeson, bang Bắc Carolina - Mỹ.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Robeson, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 1 giờ 15 phút 25-10 (giờ địa phương), khiến tổng cộng 13 người bị bắn.

Vụ nổ súng xảy ra ở vùng nông thôn, ngoại ô Maxton, cách Raleigh 150 km về phía Tây Nam, gần ranh giới với bang Nam Carolina.

Đài ABC News đưa tin ban đầu cảnh sát được gọi đến vì nhạc quá lớn nhưng sau đó nhận được nhiều cuộc gọi báo có người bị bắn tại địa điểm này. Hơn 150 người đã bỏ chạy khỏi hiện trường trước khi lực lượng chức năng đến.

Theo cảnh sát trưởng Burnis Wilkins của hạt Robeson, có thông tin cho biết đã có một tờ rơi được phát tán về một bữa tiệc Halloween lớn với DJ và rượu. Ông ước tính có hơn 300 người tham dự bữa tiệc.

Mỹ: Xả súng tại tiệc đêm, 13 người trúng đạn, hơn 150 người tháo chạy - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường bữa tiệc xảy ra vụ xả súng, khiến 2 người chết và 11 người bị thương rạng sáng 25-10. Ảnh: WMBF News

Hai người được tìm thấy đã tử vong tại hiện trường là Jessie Locklear Jr. (49 tuổi) và Nehemiah Locklear (16 tuổi).

Các nạn nhân còn sống sót có độ tuổi từ 17 đến 43.

Trong số 11 người bị thương, có 7 người đang trong tình trạng nguy kịch. Một người đã được chuyển đến một cơ sở y tế với các vết thương đe dọa đến tính mạng.

Vài nạn nhân bị thương khác đã được đưa đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Laurinburg và Trung tâm Y tế Đông Nam UNC ở Lumberton. Một số người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng song vẫn đang nằm viện, trong khi nhiều người được điều trị và xuất viện.

Cảnh sát trưởng Wilkins cho biết dựa trên lời khai của nhân chứng, một số người đã nổ súng vào nhau "mà không quan tâm đến đám đông có mặt ở đó".

Ông Wilkins gọi đây là "một hành vi bạo lực súng đạn vô nghĩa" và bày tỏ sự lo lắng về "sự tham gia của thanh thiếu niên, rượu và súng tại một buổi tiệc tại nhà riêng có nhiều người".

ABC News cho biết vụ xả súng được xác định là một sự cố riêng lẻ và không có mối đe dọa hiện tại nào đối với cộng đồng.

Hiện tại dù lực lượng chức năng chưa bắt giữ ai nhưng cảnh sát đã có những người bị tình nghi.

Cảnh sát trưởng Wilkins cho biết một số người tham dự bữa tiệc không hợp tác với cuộc điều tra, điều mà ông nhận định là "đáng buồn" và "không may mắn" vì một vụ xả súng tương tự xảy ra trước đó 1-2 năm đến nay vẫn là một vụ án giết người chưa được giải quyết.

Cảnh sát trưởng Wilkins nhấn mạnh: "Những người chịu trách nhiệm về hành động liều lĩnh và vô nhân đạo này phải bị đưa ra trước pháp luật".

