CLIP: Khởi công xây dựng 684 ngôi nhà cho người dân trong "Chiến dịch Quang Trung thần tốc"

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai "Chiến dịch Quang Trung thần tốc" xây dựng lại nhà cho nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ, ngày 1-12 đã diễn ra lễ khởi công tại 2 địa phương là xã Hòa Thịnh và Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk).

Khởi công xây dựng 684 căn nhà cho người dân trong "Chiến dịch Quang Trung thần tốc"

"Chiến dịch Quang Trung thần tốc" xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân ở tỉnh Đắk Lắk được triển khai tại 684 hộ dân có nhà sập. Mỗi căn trị giá tối thiểu 170 triệu đồng, có diện tích sàn 48 m2, có thêm gác lửng để có thể tránh được lũ lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tình hình khắc phục hậu quả do mưa lũ tại xã Hòa Thịnh

Trong đó, Quân khu 5 tổ chức xây dựng 110 nhà, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk xây dựng 15 nhà, các đơn vị của Bộ Quốc phòng xây dựng 153 nhà. 407 căn còn lại do các đơn vị của tỉnh Đắk Lắk phụ trách xây dựng.

Để triển khai "Chiến dịch Quang Trung thần tốc" hiệu quả, Quân khu 5 đã huy động hơn 100 đội thợ xây, mỗi đội từ 12 - 15 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 3 - 4 thợ xây tay nghề cao.

Các phương tiện đã được huy động để hỗ trợ vận chuyển vật liệu nhằm giảm bớt chi phí trung gian.

UBND tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đến ngày 31-1-2026 (trong vòng 2 tháng), 684 nhà bị sập do đợt lũ vừa qua được xây xong để người dân có nhà mới đón Tết.