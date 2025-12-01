Đà Nẵng xuất quân thực hiện Chiến dịch Quang Trung, dựng lại nhà cho dân vùng lũ

Ngày 1-12, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng tổ chức lễ xuất quân, cơ động lực lượng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ, xây dựng và sửa chữa nhà cửa cho hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng.

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, yêu cầu mỗi chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ với phương châm "ở đâu khó có bộ đội"

Đợt công tác huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn về xây dựng công trình. Lực lượng được yêu cầu bảo đảm kỷ luật, an toàn tuyệt đối trong quá trình cơ động; giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, rút ngắn thời gian hoàn thành các hạng mục hỗ trợ sửa chữa nhà cửa cho nhân dân tỉnh Đắk Lắk trước Tết Nguyên đán.

Tại lễ xuất quân, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, mang tính nhân văn sâu sắc, yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phải thể hiện tinh thần thần tốc, cơ động và nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn về thời tiết, địa hình".

Đà Nẵng huy động 100 cán bộ chiến sĩ có chuyên môn xây dựng, hỗ trợ dựng nhà lại cho bà con

Đại tá Trần Hữu Ích nhắc nhở lực lượng khi triển khai nhiệm vụ phải giúp dân một cách hiệu quả, không gây phiền hà, khó khăn thêm cho nhân dân, thực hiện đúng phương châm “ở đâu khó có bộ đội”.

Cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật và sáng tạo trong công việc, chủ động tổ chức thi công các hạng mục nhà ở đảm bảo chắc chắn, vững bền, đúng tiến độ.

Mỗi hành động của bộ đội phải phản ánh phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, để nhân dân cảm nhận được sự tận tâm, nghĩa tình và uy tín của lực lượng vũ trang thành phố.

Mục tiêu phấn đấu hoàn thành và bàn giao nhà ở trước ngày 20-1-2026, đảm bảo tất cả các hộ dân đều có mái nhà an toàn đón Tết.



Ngay sau lễ xuất quân, lực lượng đã khẩn trương cơ động theo đội hình, thể hiện khí thế quyết tâm cao, sẵn sàng bước vào thi công khi đến địa bàn. Với tinh thần chủ động, thần tốc và trách nhiệm, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giúp nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng ổn định đời sống, đón Tết trong những mái nhà an toàn và vững chắc.

